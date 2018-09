Knud kommer - det skal du passe på i en tidlig efterårsstorm

Fredag rammes Danmark af stormen Knud, der kan blive den kraftigste septemberstorm siden 1988. Og den er der flere grunde til at holde godt øje med.

- Fordi stormen rammer så tidligt, er der stadig meget løv på træerne. Det gør vindtrykket større, og dermed kan der være flere grene, der knækker eller træer, der vælter, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret, Jens Ringgård Christiansen.

Det kan betyde flere skader på huse samt skabe farlige situationer, hvis træer falder ud på vejene, eller andre steder hvor mennesker færdes.

Trampoliner og havemøbler

Derudover er det sommerlige habengut mange steder endnu ikke pakket væk, og det kan give problemer, hvis Knud bliver så kraftig som antaget.

- Der står stadig havemøbler og trampoliner, der kan få sig en flyvetur. Det kan altså blive den kraftigste storm på det her tidspunkt i 30 år, lyder det fra Jens Ringgård Christiansen.

Det er endnu uvist om Knud ender som en storm eller en stærk storm, og selvom det umiddelbart ser ud som om, at der kun er en lille forskel mellem 24,5 meter i sekundet og 28,5 meter i sekundet, giver de ekstra fire meter i sekundet vindtryk, der er hele 35 procent kraftigere.

Havne i fare

Stormen kan betyde forhøjet vandstand flere steder. Værst kan det blive i Esbjerg, hvor vandet kan komme 2,6 meter over normal vandstand.

- Den forhøjede vandstand kan give oversvømmelser af især havneområder. For eksempel er kajkanten i Thorsminde, Hirtshals og Hvide Sande to meter over normal vande, forklarer Jens Ringgård Christiansen.

Stormen passerer nord om Danmark og derfor skal man også tænke sig om, inden man eventuelt begiver sig til havs.

- I Skagerrak og Kattegat kommer der vindstød af orkanstyrke, hvilket vil give op til 10 meter høje bølger, slutter Jens Ringgård Christiansen.