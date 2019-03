Knivstikkeri ved skole: Alle løsladt igen

To grupperinger stødte lørdag eftermiddag sammen ved Hobrovejens Skole i Randers.

Læs også Seks personer anholdt efter knivstikkeri i skolegård

Det er to grupperinger, som ikke er vildt samarbejdsvillige i forhold til politiet. Martin Christensen, vagtchef, Østjyllands Politi.

Det endte med et knivstikkeri, hvor en person blev stukket i ballen og en anden i benet.

- Det er to grupperinger, som ikke er vildt samarbejdsvillige i forhold til politiet, fortæller vagtchef Martin Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiet: Lig i havnen er formentlig forsvundne Steffen Dam Jensen

Sagen er blevet forelagt Østjyllands Politis jurister, og det er besluttet, at der ikke skal være en fremstilling i retten.

- Tre af dem er sigtet for vold og løsladt igen uden grundlovsforhør. Tre er sigtet for ordensbekendtgørelsen – det vil sige det at indlede sig i et slagsmål, siger vagtchef Martin Christensen fra Østjyllands Politi.

Politiet rykkede ud til Hobrovejens Skole lørdag eftermiddag, da to grupperinger af unge var stødt sammen og det udviklede sig til knivstikkeri. Foto: Local Eyes

Vil ikke fortælle om motiv

Motivet til kontroversen mellem grupperne kender politiet stadig ikke.

- Vi kan ikke sige noget om motiv, for de er ikke interesseret i at fortælle politiet det, fortæller vagtchefen.

Hobrovejens Skole ligger i det centrale Randers. Til daglig har de elever i 0.-6. klasse. Foto: Google Maps

Sagen er tilstrækkelig belyst, og der er nogle kriterier, der skal være opfyldt for at varetægtsfængsle folk, og det er de ikke her. Martin Christensen, vagtchef, Østjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at alle er fra lokalområdet og ikke tidligere kriminelle. De er i alderen fra 17 til 19 år.

- Sagen er tilstrækkelig belyst, og der er nogle kriterier, der skal være opfyldt for at varetægtsfængsle folk, og det er de ikke her, siger vagtchef Martin Christensen.

Læs også 600.000 kroner til Vaskeriet