Seks personer anholdt efter knivstikkeri i skolegård

Lige nu er Østjyllands Politi på Hobrovejens Skole i Randers, hvor der har været knivstikkeri sidst på eftermiddagen. Politiet har anholdt seks personer i alderen 18-20 år.

- Det er sket i skolegården på Hobrovejens Skole. Der er to personer såret, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er fremme på Hobrovejens Skole i Randers, hvor der har været knivstikkeri. Umiddelbart ikke livstruende.

Vi arbejder på stedet for at få fastlagt, hvad der er sket.

Vi har pt ikke yderligere kommentarer. Hilsen Vagtcefen Østjylland

Vi følger op #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 9, 2019

Politiet oplyser i et tweet, at de to personer ikke umiddelbart er livstruende såret. Klokken 18.30 oplyser Østjyllands Politi, at den ene er blevet stukket i balden og den anden i benet.

Vagtchefen oplyser også, at der ikke er elever på skolen i øjeblikket.

Hobrovejens Skole ligger i det centrale Randers. Til daglig har de elever i 0.-6. klasse. Foto: Google Maps

Opdateres...