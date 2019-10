To knivrøverier i Hasle på to døgn

En ung mand røvede fredag kl. 11.13 en frisør på Hasle Torv med en kniv.

Episoden kommer blot 34 timer efter, en 20-årig mand også blev udsat for et røveri med kniv på Viborgvej i Hasle.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt de to sager er relaterede. Men vi er opmærksomme på, at sagerne ligner hinanden, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Blev udsat for røveri på vej hjem fra byen

Det første af de to røverier foregik natten til torsdag kl. 01.22, hvor en 20-årig mand var på vej hjem fra byen i Aarhus, da han ved Viborgvej i Hasle blev truet med en stor slagterkniv.

Røveren ville have et dankort, men da det viste sig, at den 20-årige ikke havde sådan et, krævede gerningsmanden i stedet, at den 20-årige udøvede oralsex på ham.

Det lykkedes dog den 20-årige at skubbe røveren ud af balance, så han kunne flygte.

- Vi har indhentet en masse informationer og vidneberetninger, og nu må vi se, hvad efterforskningen bringer, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Signalementerne ved de to røverier minder meget om hinanden.

Frisørrøveren fredag Mand

Somalier

Spinkel

Var iført en lys hættetrøje, army-farvet tørklæde for munden og sorte bukser

Truede med kniv

Løb fra stedet i mod "Kalender-kvarteret"