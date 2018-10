Knivene er trukket til DM: Foldeknive er fremtiden

Hvis du ikke har de store planer søndag, kan du få én på opleveren i Horsens.

Her kan du nemlig komme til knivtræf og møde en masse snakkesalige 'knivnørder', der arbejder med at smede og lave knivskæfter.

Dansk Knivforening har lørdag formiddag afholdt dansk mesterskab i knivfremstilling på Danmarks Industrimuseum, og søndag er man meget velkommen til at kigge forbi og se, hvordan nogle af verdens bedste knivmagere skaber deres knive.

Kniv med skæfte af rensdyrhorn og bøffelhorn med graveringer.

Der blev indsendt over 60 knive til danmarksmesterskabet. Det bliver afviklet i 7 klasser.

- Der er fx en klasse kun med foldeknive og en med knive til jagt og fiskeri, og så er der det, vi kalder smykkeknive, som bare er til pynt, siger Jørn Lund, der er formand for Knivgruppen Horsens og medarrangør af DM i kniv.

Der har været rigtig, rigtig mange knive med i år, og niveauet bliver højere og højere hvert år. Jørn Lund, medarrangør af DM i kniv.

Ved siden af smedearbejdet vises også schrimshaw, der er gravering i ben, gravering i sølv samt alle de enkeltelementer som skal til processen med at få en kniv færdig.

- Jeg synes, det er spændende at arbejde med de forskellige teknikker og materialer. Selve smedningen er et kapitel for sig. Her smeder man sig frem til nogle fine mønstre i kniven, siger Jørn Lund til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er det håndværksmæssige, jeg går op i. Jeg har ikke noget specielt forhold til at bruge knivene. Det interesserer mig ikke så meget.

Kniv med skæfte i bøffelhorn og lindeknude. Foto: Jørn Lund

Mange knivmagere er jægere eller lystfiskere, som holder af naturen og inspireres af at bruge den, når de arbeder med knivene. I denne weekend har de rig mulighed for at udveksle ideer og tegninger til den næste kniv.

Men hvad skal vi egentlig med et DM i kniv?

- Vi vil gerne prøve at udvikle knivmagerne lidt, for at de kan blive bedre. Der har været rigtig, rigtig mange knive med i år, og niveauet bliver højere og højere hvert år. Der er flere og flere, der er interesserer sig for foldeknivene, så det tror jeg er fremtiden, siger Jørn Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere end 35 udstillere og knivmagere fra både Danmark og Norge medvirker i knivtræffet i Horsens.



Knivtræffet finder sted lørdag og søndag mellem klokken 10 til 16.

