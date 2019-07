Knap så tørt i år: Antallet af markbrande er faldet markant

Jens Gammelgaard har travlt med at høste sin mark i Gosmer i Odder Kommune. Den skal nemlig være i hus, inden regner kommer. Indtil da er markerne tørre, og derfor er brandfaren stor.

- Brandfaren er størst, når vi har tørken, og det har vi jo tit her i juli og august måned. Og når vi så kommer ud og køre i marken i vores store maskiner, og man ser hvor tæt mejetærskerens kniv kommer på jorden, så er det tydeligt. Hvis der er en lille sten, så kan det tænde en gnist, og så kan det antænde marken, siger Jens Gammelgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år rykkede brandvæsnet ud til et rekordhøjt antal natur- og markbrande.

I maj, juni og juli sidste år blev brandvæsnet kaldt ud til hele 730 markbrande på landsplan. Noget, Beredsskabsstyrelsen selv kalder en rekord. I samme periode i år er brandvæsnet indtil videre kun blevet kaldt ud til 31 markbrande på landsplan.

Samarbejde for at øge brandsikkerheden

Alligevel har de kommunale beredskabers sammenslutning, Danske Beredskaber, og landbrugsorganisationen, Landbrug og Fødevarer, indgået et samarbejde for at øge brandsikkerheden på markerne og undgå de markbrande, der kendetegnede sidste sommers tørke.

Det er rigtig modbydeligt. Man står helt hjælpeløst og ser, hvordan flammerne æder ens mejetærsker. Jens Gammelgaard, landmand i Gosmer

Og det er til stor glæde for Jens Gammelgaard, der for fem år siden selv sad i en mejetærsker, der pludselig brød i brand.

- Det er rigtig modbydeligt. Man står helt hjælpeløst og ser, hvordan flammerne æder ens mejetærsker. Det er en maskine, man er glad for at have og som skulle køre mange år endnu. Det er ikke noget, jeg ønsker for nogen mennesker at prøve, siger Jens Gammelgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Gode råd til brandsikkerhed i landbruget

Ifølge DMI er der lige nu forhøjet risiko for tørke i hele Østjylland. Selvom situationen var langt mere alvorlig på samme tidspunkt sidste år, så er der stadig en risiko.

I det nye samarbejde har Danske Beredskaber samlet en række gode råd til brandsikkerhed i landbruget som Landbrug og Fødevares videnshus, SEGES, står for at få formidlet.

Det kan have en positiv effekt ifølge teknisk rådgiver hos rådgivningsfirmaet LMO, Hans Thostrup:

Især byboere er ikke klar over det. Når der er kommet en lille byge, tænker de: ”Nu har I fået vand nok”, og det har vi bare ikke. Vi mangler måske 300 millimeter! Hans Thostrup, teknisk rådgiver hos rådgivningsfirmaet LMO

- De kære høstfolk, de lægger mærke til samarbejdet, og så kan det godt være, at de om morgenen lige får tænkt en ekstra gang ”hov, skulle jeg lige få gjort det og det”, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selvom nogen måske ville mene, at vi har fået rigeligt regn denne sommer, så er det stadig tørt i markerne:

- Især byboere er ikke klar over det. Når der er kommet en lille byge, tænker de: ”Nu har I fået vand nok”, og det har vi bare ikke. Vi mangler måske 300 millimeter!, siger Hans Thostrup fra LMO.

Hos Jens Gammelgaard skaber det tryghed, at der er kommet større fokus på brandsikkerheden:

- Jeg håber, at vi ved samarbejdet kan spare nogle omkostninger for både landmænd, samfundet og forsikringsselskaberne. En brand er lig med omkostninger. Brænder en mark, så er kornet væk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En del af samarbejdet mellem Danske Beredskaber og Seges er mundet ud i en række gode råd til at nedsætte risikoen for brandene. De går blandt andet på, at man som landmand skal tjekke op på maskinen, inden man kører på marken og sørge for, at den er vedligeholdt.

Derudover opfordrer de også til, at landmænd medbringer slukningsudstyr og henter 112-app’en, hvorigennem de hurtigt kan få fat på alarmberedskabet med deres nøjagtige position.

Danmark ligger langt efter nabolande

I det store perspektiv giver det god mening med et samarbejde for at undgå markbrande og brande i det hele taget. Når brandvæsnet har meget travlt, er det nemlig os alle, det kan gå ud over.

Det fortæller sekretariatschef i de kommunale beredskabers sammenslutning, Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard:

Det er klart, at når vi har travlt, og der er flere hændelser på samme tid, så er der ikke så mange ressourcer at trække på. Det er i alles interesse at holde hændelser nede på et minimum. Både fordi landmanden ikke mister indtægt i form af tabte afgrøder, og den maskine der går op i røg. Men også for os alle sammen, fordi for hver gang brandvæsenet ikke kører, sparer vi skattekroner, siger han til TV2 ØSTJYLLAND

Hvis man kigger på statistikerne over, hvor mange der dør i brand om året, så ligger vi sørgeligt langt efter de lande, vi plejer at sammenligne os med. Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber

Derfor glæder han sig også over det nye samarbejde, der er et skridt imod en retning, der kan indfri Danmarks potentiale for en bedre brandsikkerhed:

- Hvis man kigger på statistikerne over, hvor mange der dør i brand om året, så ligger vi sørgeligt langt efter de lande, vi plejer at sammenligne os med. For eksempel har man 3-4 gange færre dødsbrande i Sverige og Norge, end vi har i Danmark. Så et samarbejde med andre sektorer om at få bedre årvågenhed og mere brandsikkerhed, det er bestemt vejen frem, for vi har et stykke vej at gå endnu, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Vi kan alle være mere opmærksomme

Ifølge Bjarne Nigaard har Danmark de sidste 10-15 år gennemsnitligt haft 70-80 branddøde om året. Et tal han mener, kunne bringes ned, hvis flere sektorer samarbejdede om at øge opmærksomheden på brandsikkerhed:

- Der er særligt visse grupper i vores samfund som er specielt udsatte for brand. Her tænker jeg særligt på ældre mennesker og folk med sociale udfordringer. Derfor kunne et samarbejde med ældresektoren og med almene boligselskaber være oplagt, så vi får kendskabet til god brandsikkerhed bredt endnu bedre ud, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

