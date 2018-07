Kommune renoverer belastet torv: Håber udsatte finder andet sted

Nye toiletter, cykelstativer, siddepladser og hegn.

Det er nogle af de ting, som mandag stod klar for aarhusianerne, da byggehegnet på Klostertorv i Aarhus blev fjernet.

Vores mål er, at vi får skabt forhold, så det både er til at være social udsat i området på en ikke-jagtet måde og samtidig også at være erhvervsdrivende i området. Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Busskurene er blevet fjernet, og de nye, forbedrede faciliteter skal mindske problemerne med fulde og påvirkede socialt udsatte, der fixer og opfører sig uheldigt i området, mener Kim Gulvad Svendsen.

- Vi har her samarbejdet med vores kollegaer i Socialforvaltningen og de erhvervsdrivende hernede om at lave nogle tekniske forandringer, som understøtter den sociale indsats, som foregår i området, Kim Gulvad Svendsen, der er driftschef i Teknik og Miljø.

I alt er der brugt en million kroner på renoveringen af Klostertorv.

Det kan for nogle måske være uforståeligt, at nye toiletter og cykelstativer skal hjælpe på problemerne med de socialt udsatte i området. Men Kim Gulvad Svendsen tror på, at det er et skridt i den rigtige retning.

- Vi er i gang med at lave hellesteder andre steder i byen – blandt andet ved rutebilstationen – sådan, at vi får skabt nogle ordentlige vilkår for de socialt udsatte, siger driftschef, Kim Gulvad Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vores mål er, at vi får skabt forhold, så det både er til at være social udsat i området på en ikke-jagtet måde og samtidig også at være erhvervsdrivende i området.

Der er også kommet nye siddepladser på de nye brosten, som også er blevet lagt.

Ifølge ham, så var toilettet stort set hele tiden ude af funktion, fordi det blev brugt til at fixe og andre ting, som ikke bør ske på toilettet.

Renoveringen af toilettet og de andre ting på pladsen, har allerede hjulpet i området, mener Kim Gulvad Svendsen.

- Dem, der har deres erhverv hernede siger, at det er ved at være et rigtigt behageligt sted at være, siger han.

Der har været mange problemer i området. Det fik blandt andet Jens Søe, der ejer Klosterporten 9, til at sætte hegn op, så de socialt udsatte ikke holdt fest direkte op af hans ejendom.

Bruger af Klostertorv kan mærke forskel

Tiltagene har haft en virkning, mener Ina Brockkoff fra Aarhus, der ofte færdes på Klostertorv.

- Jeg kan bestemt mærke forskel. Det er meget rarere at være her og at tage bussen herfra, siger Ina Brockkoff til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er primært blevet bedre for aarhusianerne - ikke for de udsatte, mener hun.

- Jeg synes, at det er nogle gode tiltag. Men det er ikke i forhold til de hjemløse, siger Ina Brockkoff.

Hun håber, at der vil komme mere hjælp til de udsatte i fremtiden.

- Det er et godt tiltag, men der bliver stadig nødt til at være et fokus på, at det ikke løser det hele, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hellesteder skal hjælpe til

Der er flere hellesteder i Aarhus. Blandt andet på Vester Allé 15 og Ny Banegårdsgade 48.

Det er blandt andet på Vester Allé 15 og Ny Banegårsgade 48, at der lige nu er hellesteder for socialt udsatte. Foto: Google Maps

Kommunen håber på, at nedrivningen af busskurene på Klostertorv, kan få de socialt udsatte til at søge derhen.

- Det vi gør nu er at skabe nogle forhold, hvor socialforvaltningen kan få nogen af de socialt udsatte andre steder hen, siger Kim Gulvad Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller desuden, at kommunen vil bruge cirka en halv million kroner på de fysiske rammer på hellestederne i byen.