Kløvedal-udstilling: - Usædvanligt med så mange besøgende

Den sidste dag i oktober blev Troels Kløvedal-udstillingen "Frihedens Værksted" åbnet af Kronprins Frederik på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Og indtil videre er det gået over alt forventning.

Det er ikke sædvanligt med så mange besøgende på den her tid af året. Bo Skaarup, Direktør, Naturhistorisk Museum

I løbet af de godt tre uger der er gået, har 7.000 besøgende været en tur forbi museet i Aarhus Universitetspark.

- Det er ikke sædvanligt med så mange besøgende på den her tid af året, siger museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Den 31. oktober åbnede Kronprins Frederik Troels Kløvedaludstillingen "Frihedens Værksted" på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Du kan se Kronprinsens tale her.

Udstillingen er en blanding af fotos, videoer og kultur- og naturhistoriske ting, som Kløvedal har haft med hjem fra sine mange rejser med Nordkaperen. Man kan også opleve, hvordan Nordkaperen er indrettet under dæk.

Taler på tværs af generationer

Sidste år havde Naturhistorisk Museum en istidsudstilling med mammutter. Den gik også godt.

- Men jeg er ikke i tvivl om, at Kløvedal taler mere på tværs af generationer. Fortællingen om rejser og det store blå ocean taler til både voksne og børn, siger Bo Skaarup og fortsætter:

VIDEO: Hør museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum fortælle om udstillingen "Frihedens Værksted".

- De fleste, som kommer og ser udstillingen, har vidt forskellige relationer til Kløvedal. Lystsejlere har læst hans bøger. Men det har mange, der ikke sejler også, fordi man får tanker om, hvad man vil med livet, når man læser hans bøger. Så hans relevans har mange vinkler, siger Bo Skaarup.

Museumsdirektørens bud på, hvorfor Troels Kløvedal er så populær er netop, at han rammer mange danskere fra forskellige vinkler.

- Han er ikke bare en rejsende. Han fordyber sig også i enten græsk historie eller danske digtere. Han har sådan en drenget nysgerrighed i sig, som jeg tror tiltaler alle, siger Bo Skaarup.

Lammet af ALS

I 2016 blev 75-årige Troels Kløvedal ramt af nervesygdommen ALS. Sygdommen er så fremskreden, at den daglige kommunikation foregår med beskeder skrevet på en iPad.

Alligevel var han med, da udstillingen blev åbnet. Og nysgerrigheden var der stadig. Da maden efter ferniseringen stod på bordet, manglede hovedpersonen.

- Han var så interesseret i, hvad vi havde fundet på, at han ikke var til at trække ud. Det handlede ikke om at smovse i sig selv, det handlede om, hvad vi havde fundet på. Han skulle læse og se det hele, siger Bo Skaarup.

Gider nogen kigge på en hvaltand?

Udstillingen er blevet lavet i tæt samarbejde med den 75-årige opdagelsesrejsende.

Ifølge hans søn - Mikkel Beha - er Troels Kløvedal meget tilfreds med udstillingen.

- Han har jo arbejdet tæt sammen med de folk, der har lavet den, så den er blevet lige som han kunne drømme om. Han er jo også overvældet og tænker, om der er nogen, der gider at kigge på en hvaltand, som han har haft liggende i skuffen de seneste 30 år, sagde Mikkel Beha til TV2 ØSTJYLLAND til åbningen.

Flytter til Helsingør

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og M/S Museet for Søfart i Helsingør. De to museer har fået 6,9 millioner kroner af Nordea-Fonden til udstillingen.

I oktober 2019 flytter udstillingen videre til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

I 2015 mødte TV2 ØSTJYLLAND Troels Kløvedal på hans firlængede bindingsværksgård på Djursland. Det var i programmet 'Mit andet jeg'. Det kan du se herunder: