Klimaaktivister spærrede vejen: 11 anholdt to gange

- Nej, nix, nul til olie gas og kul, råbte en gruppe af omtrent 30 klimademonstranter, mens de spærrede en trafikkeret vej til og fra Aarhus Oliehavn.

I en lang række gik de mandag morgen kl. 5.45 ud på vejen og spærrede for biler og lastbiler med bannere. Trods protester fra chaufførerne nægtede de at flytte sig.

- Vi havde valgt mandag morgen til aktionen, fordi vi vurderede, at der var mest trafik. Det blev ikke lige godt modtaget af chaufførerne. Der var mange, der dyttede og én der trykkede på speederen, selvom vi stod lige foran ham, fortæller Nikolaj Henriksen, som var blandt aktivisterne på havnen.

Køen fra demonstranternes aktion gik helt ud til Marselisboulevard.

Mange politifolk

Resultatet af demonstranternes afspærring blev en lang kø af dyttende og personbiler, som hurtigt fik tilkaldt politiet.

- Der var kø helt ud til Marselisboulevard og formentlig også længere, fortæller politiinspektør Martin Løye ved Østjyllands Politi.

- Vi reagerede med de samme og sendte indsatsleder og patruljevogne afsted, siger han.

Politiet fik anmeldelsen om aktivisternes afspærring på havnen kl. 05.46 og kl. 06.14 blev 22 demonstranter anholdt.

- Vi forsøgte at tale os til rette med dem og bad dem forlade kørebanen, men det ønskede de ikke at efterkomme, så vi fjernede dem og anholdt dem kortvarigt, fortæller Martin Løye.

Alle demonstranter blev sigtet for overtrædelse af ordensparagraffen, der kan give en bøde, og kort efter løsladt igen.

11 demonstranter blev taget med på politigården, fordi de gik ud på kørebanen og spærrede vejen for trafikken igen efter de første gang blev anholdt. Foto: Extinction Rebellion

Kræver handling

For demonstranterne handlede mandagens blokade om, at få råbt politikerne op. Danmark gør simpelthen ikke nok for klimaet, mener de.

- Det handler om, at Danmark halter bagefter, når det kommer til at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer. I stedet for at falde, så har Danmark brugt mere de seneste år. Derfor er det vigtigt at sætte ind her, forklarer Esben Rude, der er en af talsmændene for demonstrantgruppen.

22 aktivister blev tilbageholdt i forbindelse med demonstrationen mandag morgen. De nægtede at flytte sig, da politiet anmodede dem om det og blev derfor en ad gangen slæbt ud i vejkanten og sat i såkaldt futtog.

Slut med snak

Demonstranterne er tilknyttet den internationale organisation Extinction Rebellion, som kæmper for klimaet ved at lave ulovlige aktioner.

- Vi har kendt til klimaforandringerne i 70 år. Hvordan skal jeg kunne læne mig tilbage og håbe, det bliver løst. Hvordan skal jeg kunne tro på de almene demokratiske metoder som demonstrationer, underskriftindsamlinger og politiske forhandlinger virker, når CO2 udledningerne igen sidste år slog rekord? siger aktivisten Esben Rude.

- Jeg er nødt til at udtrykke min frustration og frygt på denne måde for at føle jeg har gjort, hvad jeg kunne, forklarer han.

Spærrede en gang til

Demonstranterne fra Extinction Rebellion blev efter løsladelsen hængende på oliehavnen i Aarhus og besluttede efter et par timer at fortsætte deres aktion. Den blev imidlertid kortvarig, da Østjyllands Politi også var blevet dernede.

Elleve aktivister gik ud på gaden igen for at spærre trafikken og klokken 8.40 blev de alle anholdt og taget med på politigården.

- Det er voldsomt generende for trafikken og det øvrige samfund, når sådan noget, som det her, sker, siger politiinspektør Martin Løye. Han opfordrer derfor aktivisterne til en anden gang at planlægge deres demonstrationer i overensstemmelse med reglerne og i samarbejde med politiet.

Organisationen bag demonstrationen har også ved tidligere lejligheder spærret for trafikken i Aarhus. Tilbage i februar spærrede de også vejen til og fra Oliehavnen i Aarhus og i marts gjaldt det Frederiks Allé, som blev besat af aktivister, der forsøgte at indrette midlertidigt vejen som grønt område.