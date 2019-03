Klimaaktivister spærrer trafikken i Aarhus C

Omkring 60 demonstranter spærrer lige nu Frederiksallé bevæbnet med påskeliljer, kaffe, parablyer og kage.

- Hvis vi får bilerne ud af byen, kan vi få flere grønne områder, siger én demonstrant på deres video på Facebook.

- Du kan ikke blive alt for sur, hvis du får kage. Så kan det være okay, at du misser dit møde, siger en anden demonstrant, der tilbyder kage til de trafikanter, som bliver opholdt.

Ulovlig afspærring

Om de mange trafikanter, som laver u-vendinger ved afspærringen er enige, melder videoen indtil videre ikke noget om.

Cyklister får lov at komme igennem og måske netop derfor var irritationen hos de cyklister TV2 ØSTJYLLAND talte med, heller ikke så stor.

- Generelt ville jeg synes, at den her type demonstration var anmasende, men forbi det er for klimaet, så synes jeg det er okay, lyder det fra Elise, der kom tilfældigt forbi på sin cykel.

Står til de bliver fjernet

Afspærringen af vejen er ulovlig, men ifølge demonstranterne nødvendig for at råbe politikerne op.

- Vi går ind for fredelig civil ulydighed fordi vi ikke føler, at politikerene tager klimaproblemet det alvorligt, på trods af at FN fortæller os, at vi har meget lidt tid tilbage at agere i, siger Adrian Malte Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er med i fredagens aktion, der er velplanlagt; demonstranterne har medbragt grønne planter og grønne tæpper for at vise, at byen kan blive et grønnere sted uden biler.

- Vi står over for en klima katastrofe. Der bliver ikke handlet tilstrækkeligt. Civil ulydighed har gennem historien været et mål for at skabe store forandringer, når alle andre muligheder er udtømte, siger en demonstranten Morten til TV2 ØSTJYLLAND:

- Vi bliver stående indtil vi potentielt bliver fjernet, siger demonstranten til TV2 ØSTJYLLAND.

Aktionen spærrer trafikken på Frederiks Alle.

International gruppe

Demonstranterne blokerer vejen og har "gjort den hyggelig med grønne planter", oplyser Extinction Rebellion i en video på Facebook.

Aktionen kommer i forlængelse af fredagens internationale klimastrejke i blandt andet Aarhus, Silkeborg og Odder.

Gruppen er en del af den internationale interesseorganisation af samme navn, som blev stiftet i Storbritannien i efteråret sidste år. Herhjemme findes der afdelinger i København og Aarhus, som senest gjorde sig bemærket den 24. februar, hvor de spærrede trafikken for tankbiler på oliehavnen i Aarhus.

- Vi er nødt til at ty til civil ulydighed for at få politikere og befolkning til at anerkende, at vi står midt i en klimakrise, som vi skal handle på nu, sagde Andreas Engholm, der selv er aktivist i Extinction Rebellion Danmark i den forbindelse til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har i 30 år samlet underskrifter, haft klimamarcher og senest haft borgerforslaget, og indtil videre er der ikke blevet gjort noget. Nu er vi nået dertil, hvor vi må bruge os selv. Det er 100 procent fredelige, ikke-voldelige episoder, siger Anna Sofie Flamand, der er en del af Extiction Rebellions presseteam.

Nægter at flytte sig

Østjyllands Politi ankom cirka kl. 13.15 til demonstrationen og startede en dialog med demonstranterne.

- Vi forsøger, om vi kan få flyttet dem af frivillighedens vej, men det nægter de indtil videre, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsmedarbejder i Østjyllands Politi.

Derfor har politiet indtil videre valgt at omdirigere trafikken.

- Vi vil løbende vurdere om vi skal sætte hårdt mod hårdt. Indtil videre står det ikke mål med dét, der foregår, hvis vi skal gribe ind og bruge vores magt, forklarer han.