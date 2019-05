Klaus Riskær: Velfærdsstaten er på vej mod sammenbrud

Dette folketingsvalg byder på flere nye partier, og et af dem er partiet Klaus Riskær Petersen. I dag er frontpersonen selv i Aarhus, hvor han i aften deltager i et arrangement på Godsbanen.

Her kommer han blandt andet med en dagsorden om, at det kræver store forandringer, hvis vi skal bevare den danske velfærdsstat.

Stik mig nogle mandater, så vil jeg gøre så meget som muligt for at overbevise politikerne og partierne om, at vi skal tænke helt anderledes for at få Danmark op at stå. Klaus Riskær Petersen

- Mit hovedbudskab er, at hvis vi fortsætter med at lede landet, som vi gør nu, så bryder velfærdsstaten sammen. Vi kan ikke lave klimaomstilling, og den skattemæssige ubalance bliver større og større, hvis vi ikke gør noget. Befolkningen skal betale mere og mere, og kapitalen og erhvervslivet giver ikke deres solidariske bidrag, siger Klaus Riskær Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at der er for meget topstyring og for mange kontrollag. Derfor går hans parti ind for borgerinddragelse, stop for topstyringen samt nye former for offentlig ledelse, så de offentligt ansatte ikke skal kontrolleres på samme måde som hidtil.

Partiet Klaus Riskær Petersen blev opstillingsberettiget til valget i februar 2019. Foto: Ritzau/Scanpix Philip Davali

- Stik mig nogle mandater, så vil jeg gøre så meget som muligt for at overbevise politikerne og partierne om, at vi skal tænke helt anderledes for at få Danmark op at stå. For lige nu går det ikke særligt godt, siger Klaus Riskær Petersen.

Hvordan kan vælgerne være sikre på, at de ved, hvad de får, hvis de stemmer på jer?

- Det er meget svært at vide, hvad man får i politik – det kan jeg garantere dig for. Jo mere politiker, du er, jo mindre sikker kan du være på det. Det gode ved os er, at vi jo ikke er politikere på den måde. Vi kommer ind som borgere fra den virkelige verden, siger han.

Paludan er en landsbytosse

En anden af de nye kandidater, der har stjålet en del af rampelyset i valgkampen, er Rasmus Paludan. Men hans projekt har Klaus Riskær Petersen ikke meget til overs for.

- Han er umuligt at høre på, en landsbytosse, der er dukket op, og som har hevet forskellige ting op af brønden. Jeg synes, han er politisk uinteressant. Der er ikke kommet en eneste ny vælger over i den fløj, som ikke er der i forvejen, siger Klaus Riskær Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Klaus Riskær Petersen mener ikke, at det kommer til at flytte flere vælgere mod højre, at Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen er kommet til.

- Uanset hvor meget omtale, Paludan får, så er summen af de vælgere på den yderste højrefløj kun på omkring fem-syv procent. De ligger og flytter rundt mellem Nye Borgerlige, Stram Kurs, Dansk Folkeparti osv. Det har ingen realpolitisk effekt, at Paludan er kommet ind i debatten, siger han.

350 mulige kandidater

Ifølge Klaus Riskær Petersen ville omkring 350 personer gerne have været kandidat for hans parti til valget. Det er blevet barberet ned til 17 kandidater i hele landet.

- Det har været et kæmpestort arbejde. Retningen er vi enige om, missionen er vi enige om, og det afgørende er, at de folk vi har, de har det rigtige grundlag. Folk er udvalgt som om, det var til en ansættelse. Dem, vi trækker ind, skal være oprigtige og de skal have evnen til at fungere som lovgiver, siger Klaus Riskær Petersen.

Der er mange løfter og love, der bliver vedtaget, men der sker alt for lidt. Mogens Birkelund, spidskandidat for partiet Klaus Riskær Petersen om klima-indsatsen

I Østjyllands Storkreds er Mogens Birkelund valgt som spidskandidat for partiet.

- De ting, som Klaus står for, som eksempelvis at vi skal have mere ud af den offentlige sektor og have glæden tilbage til de folk, der arbejder der, synes jeg, er vigtigt, siger Mogens Birkelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Mogens Birkelund tror, at det går med benzinbiler, som det er gået med Nokia 3310 - snart er de fortid og erstattet af nyere teknologi. Han mener, at elbiler er fremtiden.

Han er uddannet svagstrømsingeniør, og det er en af grundene til, at han har en grøn omstilling som et vigtigt fokuspunkt.

- Jeg føler, at der sker alt for lidt på klima- og energiområdet. Der er mange løfter og love, der bliver vedtaget, men der sker alt for lidt, siger Mogens Birkelund.