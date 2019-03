Klaus Riskær har fundet sin spidskandidat i Østjylland

Det er ikke længere nogen hemmelighed, hvem der stiller op som spidskandidat i Østjylland for Klaus Riskær Pedersens parti.

Valget er faldet på Mogens Birkelund, der er uddannet svagstrømsingeniør.

En af de tanker, jeg har, er at få indført betaling på de danske motorveje. Mogens Birkelund, folketingskandidat for Klaus Riskær Pedersen

Birkelunds primære fokusområde bliver partiets klima- og miljøpolitik. Og en af mærkesagerne bliver blandt andet at få indført betaling på nogle af de danske veje.

- Der skal gøres noget ved miljøet, og en af de tanker, jeg har, er at få indført betaling på de danske motorveje. Jeg er godt klar over, at det ikke lykkedes, da de forsøgte at lave en betalingsring i København, men jeg tror måske, at vi skal kigge mod Tyskland for at finde inspiration i stedet, forklarer Mogens Birkelund.

Det første mål er at få partiet valgt ind. Mogens Birkelund, folketingskandidat for Klaus Riskær Pedersen

- Selvfølgelig vil der opstå ballade, når vi snakker om den slags. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det, slår han fast.

Drømmer om en stol

Mogens Birkelund lægger ikke skjul på, at han naturligvis håber at blive valgt ind i Folketinget, når årets valg er overstået.

- Det vil naturligvis være en ære, men det første mål er at få partiet valgt ind, siger han.

Kandidater for Klaus Riskær Pedersen Klaus Riskær Pedersen, Københavns Storkreds Peter Hjorth, Københavns Omegns Storkreds Søren Sølfeldt, Nordsjællands Storkreds Morten Pihl-Andersen, Nordsjællands Storkreds Martin Nordstjerne Rasmussen, Sjællands Storkreds Anette Prang, Sjællands Storkreds Rolf David Gøtze, Fyns Storkreds Gert Dyrn, Fyns Storkreds Mogens Birkelund, Østjyllands Storkreds

Men han erkender også, at kampagnebudgettet til at sende ham mod Christiansborg ikke er det største.

- Der er ikke de store midler, men der er lavet en ens plakat for hele landet. Samtidig er de frivillige også på plads i forhold til at hænge dem op, lyder det fra Mogens Birkelund, som samtidig slår fast, at han ingen betænkeligheder har ved at stille op for Klaus Riskær Pedersens parti, selvom partistifterne tidligere har været fængslet.

Mogens Birkelund har tidligere læst på et universitet i England. Foto: Privatfoto

- Min holdning er, at han er en dygtig mand. Han har udstået straffen og taget ved lære. Samtidig må vi huske på, at det er et parti, han er ved at lave. Derfor handler det om politikken bag og ikke ham som person.