En skat med sølvmønter, sølvsmykker og sølvbarer fra vikingetiden har sat Museum Østjylland på den anden ende.

I alt vejer skatten 2,7 kilo.

Skatten blev fundet i august af Klaus Mogensen og Bo Søndergaard Madsen på en mark sydøst for Randers.

De to detektorførere kunne også fortælle arkæologerne, at der lå mere ude på marken.

Bo Søndergaard Madsen (tv) og Klaus Mogensen (th) med den sølvskat, de i august fandt på en mark ved Randers.

138 genstande af sølv

En udgravning viste, at sølvet lå inden for et lille område. Lerkarret, hvor sølvgenstandene lå i, var ramt af landmandens plov, så sølvgenstandene lå spredt.

Da udgravningen var afsluttet, havde museet fundet 138 genstande. Alle af sølv.

Så lå den for enden. Lidt ligesom regnbuen. Bo Søndergaard Madsen, detektorfører

Det er ikke helt tilfældigt, at Bo Søndergaard Madsen og Klaus Mogensen har fundet sølvskatten.

- Vi har gået derude i nogle år. Så har vi lagt alle fundene ind på Google Earth. Så prøvede vi at gå i rækken af, hvor sølvsporene lå. Så lå den for enden. Lidt ligesom regnbuen, siger Bo Søndergaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Flittige leverandører

Udover sølvskatten har de i tidens løb indleveret mange ting til Museum Østjylland.

- Det er lige fra mønter og potteskår til knogler. Vi har dog ikke fundet nogle ordentlige knogler, siger Bo Søndergaard Madsen.

Selv om de har været flittige leverandører til museet, skiller sølvskatten sig alligevel ud.

- Den aften, hvor vi tog kæden op og armringen… det var en fed fornemmelse. Det var noget, der var lidt udover det sædvanlige, siger Klaus Mogensen.

Når sølvskatten har været udstillet på Museum Østjylland, skal den afleveres til National museet.

Går sammen hele tiden

De to kender hinanden helt tilbage fra deres skoletid. For nogle år siden begyndte de at gå med detektor sammen.

- Nu har det udviklet sig til, at vi går sammen mere eller mindre hele tiden. Når den ene går ud, jamen så går den anden også, Bo Søndergaard Madsen.

Snevejr, regn og blæst holder dem ikke tilbage. Og der går rigtig mange timer med at afsøge jorden med detektorer.

- Min kone er lykkelig. Så kan hun se serier, siger Bo Søndergaard Madsen.

138 genstande af sølv er blevet renset.

Danefæ skal afleveres

Sølvskatten er gravet ned engang i 900-tallet, før møntøkonomien blev indført i Danmark.

- Det seneste store sølvfund viser endnu engang, at Østjylland i vikingetiden var et rigt og betydningsfuldt område, siger Ernst Stidsing, der er overinspektør på Museum Østjylland.

Hvorfor skatten er gravet ned i jorden, vides ikke. Ligesom det er uvist, hvorfor den ikke er gravet op igen.

Fundet af sølvskatten er sket i nærheden af oldtidslandsbyen ved Stavnsager nær Hørning på Djursland.

Sølvskatten er danefæ. Det betyder, at det er statens ejendom og skal afleveres til Nationalmuseet.

Museum Østjylland har dog lavet en aftale med Nationalmuseet om, at sølvskatten først skal udstilles på museet i Randers.