Klar til valget: Sådan laver du den perfekte valgflæsk

Opskrift på valgflæsk Ingredienser 600 gram flæsk Persillesovs 2 spsk. smør 3 spsk. hvedemel 0,5 liter. mælk 1/2 citron 4 spsk. hakket persille Tilbehør 300 gram kartofler Stegt flæsk Salt flæsket med salt og peber og put stykkerne på en rist. Husk, at put en bageplade under risten, så du ikke får fedt ud i ovnen. Tænd ovnen på 175 grader varmluft og sæt flæsken ind. Persillesovs Smelt smør i en gryde og pisk melen i. Pisk herefter mælken i lidt ad gangen. Kog saucen i 5-7 minutter ved mellemhøj varme. Smag til med citron, persille, salt og peber. God fornøjelse!

For de fleste er stegt flæsk forbundet med en sprød og behagelig spiseoplevelse fra første til sidste bid. Den sprøde, fedtede gris, de nye små kartofler og selvfølgelig smagen af en tyk sovs med masser af persille.

Men når statsministeren har trykket på valgknappen, begynder duften af flæsk at ændre karakter og bevæge sig over i en kraftig dunst af brudte løfter og skuffelse.

Flæsk bliver nemlig til valgflæsk.

Vi kan sagtens mærke en stigning i den mængde af flæsk, vi sælger op til valget den 5. juni. Mette Rothmann, salgsdirektør hos Danish Crown

Og valgflæsk har netop ikke samme lækre aroma som stegt flæsk, men dækker derimod over et begreb, hvor politikerne under en valgkamp fremsætter løfter udelukkende for at skaffe stemmer.

Men selvom snakken om flæsk ændrer karakter, når valgkampen er skudt i gang, er det blevet en tradition at spise flæsk på selve valgdagen.

Lav din egen stegt flæsk med persillesovs til valgdagen

Tulip sælger mere flæsk

Faktisk er det blevet så stort et hit at nyde klassikeren på valgaftenen, at de hos flæskproducenten Tulip kan mærke en stigning i salget af den sprøde spise.

- Vi kan sagtens mærke en stigning i den mængde af flæsk, vi sælger op til valget den 5. juni. Vi kan mærke en stigning fra butikkerne, der gerne vil promovere det, forklarer Mette Rothmann, som er salgsdirektør hos Danish Crown til TV2 ØSTJYLLAND.

Men også Tulip selv gør noget ekstra ud af at få solgt flæsken som valgflæsk:

Ved kommunalvalget i 2017 fik vores salg af flæsk til detailhandlen et løft på 30 procent Mette Rothmann, salgsdirektør hos Danish Crown

- Vi gør noget ekstra ud af pakkerne og skriver 'valgflæsk' på dem. Der er mange, der får lyst til flæsk, når de så ser flæsken i køledisken, siger Mette Rothmann og uddyber:

- Ved kommunalvalget i 2017 fik vores salg af flæsk til detailhandlen et løft på 30 procent, siger hun.

Øverst i denne artikel kan du se, hvordan du får lavet flæsk til din valgaften.

