Klamt fund på Djursland: En har skidt i Charlottes indkørsel

'Hvem har skidt i min indkørsel? Bedes venligst fjernes!! Både toiletpapir, rulle og efterladenskaber! Tak!'

Sådan skriver Charlotte Brunskov fra Mørke torsdag til en video i landsbyens Facebook-gruppe. Videoen viser, hvad der ligner menneskeafføring og toiletpapir i en indkørsel.

Det var virkelig ulækkert. Det var min mor, der opdagede en kæmpe lort lige ved indkørslen til min garage. Der lå både papir og toiletrulle. Charlotte Brunskov, Mørke

- Det var virkelig ulækkert. Det var min mor, der opdagede en kæmpe lort lige ved indkørslen til min garage. Der lå både papir og toiletrulle, fortæller Charlotte Brunskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er ret overbevidst om, at det er et menneske og ikke en hund, der har skidt i indkørslen.

Ikke en hund der har toiletpapir med

På Facebook giver de fleste Mørke-borgere hende ret i den betragtning, og de er ligesom Charlotte Brunskov stødt over fundet.

- Ja, det er da ikke en hund, der lige havde en rulle toiletpapir med i baglommen. Pænt klamt det der. Det der ligner en vaskeægte vejarbejderlort, lyder det fra forskellige folk i gruppen.

Netop vejarbejde er der i gang i ved Charlotte Brunskovs hus, men om det er en af dem, der står bag, vides ikke.

Tidligere har der været problemer i blandt andet Aarhus med folk, der skider i skovene, og som ikke finder et toilet. Nu er problemet måske rykket til Mørke.

Under alle omstændigheder er der i hvert fald bred enighed i byen om, at det er for klamt.