KL: Folketinget må afgøre strid om hjemmebehandling

Når en patient har brug for intravenøs behandling, har det i flere år kunne foregår uden indlæggelse.

Patienterne synes, at hjemmebehandlinger fungerer godt, og samfundet slipper for dyre indlæggelser.

Men det er slut nu i flere østjyske kommuner. Regionen og kommunerne kan ikke blive enige om, hvem der skal betale regningen.

Dermed må borgere ligge på sygehuset, selv om det ikke er nødvendigt. Det kan ikke være rigtigt, mener Kommunernes Landsforening, der nu råber på hjælp fra Christiansborg.

- Der er ærgerligt for den enkelte borger, som står i den her situation og falder ned mellem to stole, fordi vi ikke kan blive enige om økonomien, siger Jette Skive (DF), der er formand for KLs Sundheds- og Ældreudvalg til TV2 ØSTJYLLAND.

Uenighed om betaling

Twisten handler om, at kommunerne mener, at det bør være regionerne, som bør betale kommunerne for behandlingen. Men det vil Region Midtjylland ikke, fordi de mener, at kommunerne allerede har fået pengene.

Men i den her sammenhæng er der decideret givet penge til, at behandlingen rykker tættere på borgerne, så det ligger i kommunen. Anette Roed (S), Regionsrådet

- Den økonomi, vi får hver især, er rettet mod forskellige opgaver. I de sammenhænge hvor det giver mening at gå ind med en fælles finansiering, gør vi det også, sagde Anette Roed, der sidder i Regionsrådet for Socialdemokratiet og fortsætter:

- Men i den her sammenhæng er der decideret givet penge til, at behandlingen rykker tættere på borgerne, så det ligger i kommunen.

Hospitalerne har ansvaret

Den udlægning er Jette Skive lodret uenig i.

- Vi har ikke erfaret, at der er kommet penge til kommunerne på det her område. Tværtimod er der kommuner, der har sagt, at de ikke kan løfte opgaven på grund af økonomi, så selvfølgelig har vi ikke fået pengene, siger Jette Skive og slår fast:

Det er hospitalerne, der helt klart står med ansvaret. Jette Skive (DF), formand for KLs Sundheds- og Ældreudvalg

- Det er hospitalerne, der helt klart står med ansvaret, siger Jette Skive

Gør det under protest

Det har ellers været sådan, at man kunne få intravenøs behandling med for eksempel antibiotika i sit hjem.

Kommunerne udførte opgaven. Region Midtjylland skulle betale. I hvert fald hvis det stod til kommunerne.

En efter en har kommunerne opsagt aftalen og stoppet muligheden for behandling i hjemmet. Tilbage er der kun to kommuner i Østjylland. Blandt andet Skanderborg.

- Vi har løst den her opgave, fordi vi føler, at det er til borgerens bedste. Men vi gør det under protest, fordi vi synes, at det er en regional opgave, har formand for Sundhedsudvalget i Skanderborg, Tage Nielsen (Rad.V.) tidligere sagt til TV2 ØSYJYLLAND.

- Det er en opgave, som regionen rent faktisk får penge for at udføre, men det er ikke sådan, at regionen synes, at de skal varetage borgernes interesse i den sammenhæng. Det gør vi så.