Kirsten Normann Andersen: - Jeg har det svært, når politik er beskidt

Introduktion

Kampen for samfundets svageste er drivkraften i Kirsten Normann Andersens politiske virke. Det skyldes i høj grad hendes mangeårige virke som aarhusiansk formand for fagforeningen FOA.

Når den 56-årige politiker beskrives af kollegaerne på Christiansborg, er 'engageret' og 'ligefrem' ord, der går igen. Hun taler lige ud af posen og er ikke så kringlet, lyder det. Andersen skal også være resultatorienteret og en person, der fylder meget i et møderum.

Kirsten Normann Andersen modtog i 2018 Hjernesagens ærespris for at prioritere hjerneskadeområdet i sit politiske arbejde.

Hun bor i Hørning og har to voksne børn med sin eksmand.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbig har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- Jeg har altid været glad for musik, og jeg har sunget i kor, da jeg var barn og helt ung. Jeg elsker alt musik lige fra klassisk til rockmusik til country. Og så kan jeg spille guitar, som jeg fik stukket i hånden allerede som niårig.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- Så vil de sige 'slap af, mor'. De synes, jeg servicerer meget, og at jeg bruger for meget tid på at tage sig af andre fremfor mig selv. Målrettet, vil de også sige, fordi de synes, jeg er god til at gå efter det, jeg vil.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Den ser fri ud. Fri til at få lavet alt det, jeg ikke når i løbet af ugen. Der er altid vasketøj og opvask, for det er et lidt specielt liv, når man arbejder i København og samtidig insisterer på at blive boende i Jylland.

Og så vil søndagen også bestå i alenetid og afslapning. Jeg kan rigtig godt lide at strikke og lægge benene op og drikke en kop kaffe. Men også at få tid til at besøge min far og drikke en morgenkopkaffe med ham.

Som folketingsmedlem er hverdagen travl. For Kirsten er det vigtigt at holde kontakten til sine venner. Her ses hun med to af sine gode veninder.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Der er flere rundt omkring. Der er mange måder at have respekt på. Men eksempelvis Liselott Blixt (DF) har jeg et godt samarbejde med, fordi hun - ligesom jeg - har et hjerte for nogle af de små områder, som ofte bliver glemt.

Og så Carsten Bach (LA), som jo er min diametral modsætning, men vi lykkes med at have en ordentlig debat. Vi kan diskutere vores uenigheder på en ordentlig måde. Jeg har det svært, når politik er beskidt. Det er uklædeligt.

Hvilken film kan få dig til at græde, og hvorfor?

- Det er der ikke mange, der kan. Men en film, jeg bliver rørt af, er den om Norma Rae. Hun kæmper og kæmper for sine kollegaer, fordi hun gerne vil forandre verden med alt, hvad det indebærer, og med al den modstand hun møder undervejs. Og når tingene så lykkes, så er det da rørende. Hun er virkelig en ildsjæl.

Hvor tit hentede du selv dine børn i vuggestue og børnehave?

- Næsten altid, for jeg har prioriteret at hente mine børn så meget som muligt. De har også en far, som selvfølgelig hjalp til, men jeg har da også været nødt til at lave aftaler med veninder og min far for at kunne passe mit arbejde.

Kirsten har modtaget Hjernesagens ærespris for at prioritere hjerneskadeområdet. Her taler hun for, at alle landets regioner skal benytte Hammel Neurocenter, der er et højt specialiseret hospital for patienter med hjerneskade.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Så ville det være at afskaffe alle skattelettelser og begynde at rette op på de huller, der er i velfærdssamfundet. Eksempelvis dårlige normeringer i daginstitutioner og alt for mange forskellige mennesker i ældreplejen og alt for lidt tid til de ældre.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Så var jeg stadig sygehjælper - af den simple grund, at jeg er ret vild med det job. Og særligt vil jeg arbejde med borgere med demens, som jeg tidligere har gjort.

Men hvis jeg skulle starte helt forfra igen, så ville jeg have læst jura, for det giver gode muligheder for at hjælpe med at fjerne uretfærdigheder.

Hvordan er det muligt, at politikere har en mening om alting?

- Det er det heller ikke. Man kan selvfølgelig blive nødt til at sætte sig ind i nyt stof. Men jeg synes, det er væsentligt, at dét, jeg ved noget om, det er dét, jeg udtaler mig om. Men nogle gange forventer både journalister og befolkningen i almindelighed, at man som politiker ved noget om alt. Vi ved noget om forskellige områder, og så kan jeg læne mig op ad en kollega, der ved noget om det, som jeg ikke kender til. Så tilsammen ender vi med at vide noget om alting.

Hvad forarger dig mest?

- Uretfærdighed. Eksempelvis over for de svageste i samfundet eller lavtlønnede, som har sværere ved at klare sig. Og fattigdom er også drønuretfærdigt, hvis mennesker skal leve i en tilværelse, hvor de ikke kan bo eller spise ordentligt. Men det kan til gengæld få mig til at knokle røven ud af bukserne for at få gjort noget ved det. Det er mit drive.

Denne artikel er skrevet i september 2018.