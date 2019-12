Kirke udsat for hærværk – frivillige stod sammen for at gennemføre fest

Kirketjenerne i Lystrup Kirke blev søndag morgen klokken 08.00 mødt af et trist syn.

Fem ruder og en dør var blevet smadret på den moderne kirke mellem lørdag eftermiddag og søndag morgen.

- Kirketjenerne blev både overrasket og chokeret over alt det hærværk, der mødte dem, og jeg synes også, det er rigtig ærgerligt, siger sognepræst i Lystrup Kirke Hans Boas til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagen skulle ellers stå i festlighedernes tegn. Ikke nok med at kirken skulle holde gudstjeneste og fejre 1. søndag i advent, den skulle også danne rammen om en 30-års fødselsdag med stor middag og koncert opført af kirkekoret.

Gerningsmændene har smadret fem ruder og en dør, men de har ikke været inde i kirken. Foto: Øxenholt foto

- Jeg er så glad for kirketjenerne, som straks tog affære og fik det hele ordnet, så der kunne blive ryddet op, og vi kunne gennemføre det, vi havde planlagt, siger Hans Boas og fortsætter:

- Der kom også en masse frivillige og hjalp til. Det var dejligt at opleve, at vi kunne stå sammen, og at der er så mange gode folk, som er klar til at hjælpe, siger Hans Boas til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirken har for år tilbage haft indbrud, men den har aldrig før været udsat for hærværk.

Lystrup Kirke ligger i Lystrup Sogn, 10 kilometer nord for Aarhus Centrum. Kirken blev bygget i 1989, og er en moderne kirke. Foto: Google Satellit

Vil formentlig ’kun’ lave hærværk

Østjyllands Politi ankom til kirken kort efter, at kirketjenerne anmeldte hærværket.

Det er uklart for politiet, hvornår forbrydelsen præcis fandt sted. Det ligger dog fast, at det er sket mellem lørdag den 30. november klokken 15.00 og søndag den 1. december klokken 08.00.

- Vi har en patrulje derude, som foretager nogle undersøgelser, og de konstaterer, at gerningsmændene har brugt en brosten til at smadre de fem ruder og døren, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirketjenerne blev mødt af knuste ruder og glasskår både udenfor og indenfor. Foto: Øxenholt foto

De tre ruder, som gerningsmændene fik knust helt, er for små til, at de ville kunne komme igennem dem og ind i kirken.

Ifølge Østjyllands Politi, var målet dog formentlig også at lave hærværk, og altså ikke indbrud.

- Det tyder ikke på, det er sket med berigelse som hensigt. Det tyder på, at det har været rent hærværk, siger Jakob Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har oplysninger om, hvem gerningsmændene kan være. Oplysninger kan gives via tlf. 114.

