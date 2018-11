Kirke i sorg: Grundlæggerens hoved er stjålet

En valgmenighed lidt nord for Randers opdagede i weekenden et usædvanligt tyveri.

- Her har vi mindestenen over Jens Bek fra Mellerup Jens Bek Valgmenighed. Men vi mangler desværre busten på toppen. Den er blevet fjernet for nogle dage siden, men vi ved ikke præcist hvornår, fortæller Ellen Mønsted Larsen, formand for Mellerup Valgmenighed, til TV2 ØSTJYLLAND mandag.

Tyveriet omhandler en buste af grundlæggeren – det vil sige en skulptur, der forestiller grundlæggeres hoved, hals og brystparti, som normalt er placeret på toppen af hans mindesten.

Busten er savnet

Busten af Jens Bek stod på valgmenighedens Kirkegård, før den forsvandt. Den stammer fra en tid, hvor Mellerup var placeret som en vigtig by på det kulturhistorisk landkort. Og derfor vækker tyveriet sorg i valgmenigheden.

- Den er et billede på vores kulturarv her fra Mellerup. Den har både en kulturhistorisk og lokalhistorisk betydning, fordi han jo har været en forgangsmand her i Mellerup. Både i forhold til vores tidligere højskole og vores valgmenighed, som stadig eksisterer i dag, siger Ellen Mønsted Larsen.

Tyveriet blev først opdaget lørdag, men busten kan reelt være blevet fjernet på et tidligere tidspunkt, fortæller Ellen Mønsted Larsen. Men uanset hvornår, det er sket, så har menigheden nu bare et budskab.

- Vi håber, at folk vil være opmærksomme på om den er lagt fra sig eller placeret et eller andet mærkeligt sted, og så håber vi, at busten kommer tilbage pæn og uskadt, siger hun.

