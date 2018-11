Kirke bekæmper ensomhed med brætspil

Et godt spil ludo og en kop kaffe.

Det er den simple opskrift på at modvirke ensomhed, der bliver brugt i Sct. Peders Kirke i Randers.

Nu har jeg fået venskaber, og så får man sådan et energiboost og en generelt lyst til at møde andre. Lykke, gæstespiller.

- Vi gør det her for dem, som mangler et fællesskab, og som gerne vil have et fælleskab. Jeg er selv vokset op med brætspil i min familie, og det kan bare noget, fortæller Irene Abildgaard, der er kulturmedarbejder i Sct. Peders Kirke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lykke er en af dem, som benytter sig af brætspilsaftenerne.

Koncentrede blikke under et spil.

- Efter uddannelse i Silkeborg kom jeg hjem til Randers, og jeg manglede nogle kontakter, og det har jeg fået herigennem. Nu har jeg fået venskaber, og så får man sådan et energiboost og en generelt lyst til at møde andre, når man kommer her, fortæller Lykke, der er gæstespiller, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brætspil er hot

I følge brætspilsindustrien så har der været en vækst på 20 procent per år de seneste mange år i spilbranchen.

Og det er både gamle klassikere, som Afrikas Stjerne og ludo, der hitter, mens også nye spil kommer til.

- Folk ser, at de har et fællesskab omkring noget, når de spiller. De kan få nogle snakke, de ikke nødvendigvis normalt ville have. Spil skaber oplevelser, og så kan der samtidig være en bonus i, at man også i nogle spil skal tænke en del, fortæller Tina Kristensen, butikschef i GAMES i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kæmpe algeopblomstring: - Ikke set siden 90’erne

Og det er altså alle, der er velkomne i Sct. Peders Kirke.

Hvad enten man kan lide at tabe eller ej.

- Jeg er en ekstrem dårlig taber og også en dårlig vinder, men det går alt sammen, slutter Irene Abildgaard.