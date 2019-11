Kirke åbner værested i udsat boligområde

De fleste forbinder en kirke med bryllupper, begravelser og konfirmation. Nogle steder er der også spaghetti-gudstjeneste og babysalmesang, men nu bliver en kirke vest for Aarhus også til et værested for ensomme og udsatte borgere.

Frikirken Citykirken ligger ved siden af det udsatte boligområde Bispehaven, der sidste år kom på regeringens ghettoliste, og kirken vil nu åbne cafeen "Håbet" i deres kælder. Der vil de hjælpe både danskere og borgere med anden etnisk baggrund, med blandt andet at komme i arbejde og ud af ensomhed.

På et tidspunkt fandt vi ud af, at vi var meget vendt ud mod de ressourcestærke. Johnny Hansen, præst i Citykirken.

- Vi har ligget som kirke i mange år med Bispehaven ved siden af, og på et tidspunkt fandt vi ud af, at vi var meget vendt ud mod de ressourcestærke, og kirkens opgave er jo at bringe håb og hjælp, siger Johnny Hansen, der er præst i kirken, til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet her er fra Bispehaven tidligere i år, hvor der blev skudt med fyrværkeri efter politiet. Foto: Local Eyes

Boligområdet Bispehaven i Aarhus Vest er udfordret på mange måder. Der boede sidste år 2215 beboere i området, og af dem var 48 procent uden for arbejdsmarkedet, 67 procent har ikke vestlig baggrund, og i 2017 var det Danmarks mest utrygge område ifølge Politiets tryghedsindeks. De er samtidig en del af helhedsplanen, hvor flere bygninger skal rives ned for at forandre området i en mere positiv retning.

Kortet viser, hvor Citykirken ligger, og lige til venstre ligger Bispehaven, der

- Bispehaven er et område, hvor der er et behov for netværk og fællesskab. Der er mange ensomme og

folk uden for arbejdsmarkedet, og vi vil gerne skubbe på og hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet eller bare ud af sengen om morgenen, fordi de ved, de skal mødes med nogle her i cafeen, siger præst Johnny Hansen.

Læs også Forening forstår hærværk rettet mod jøder

Leder: Der er et kæmpebehov

Kirken har i forvejen et familienetværk, der har fået flere og flere besøgende de seneste år.

Det er helt klart med til at hjælpe en ud ad døren. Casper Ebling, besøgende, Cafe Håbet

- Da vi startede op med familienetværket, havde vi fokus på trængte familier, og der mødte tyve familier op. Nu er det vokset med over 130 trængte familier i på to år. Vi rammer ind i et kæmpebehov. Der er brug for hjælp og rækken ud til trængte familier i Aarhus, siger Tabita Jørgensen, der er leder af værestedet "Håbet."

Stedet kommer til at tilbyde rådgivning og aktiviteter som blandt andet fællesspisning.

Læs også Nabo til motorvej plaget af støj: - Jeg giver ikke op

En af dem, der i forvejen kommer til arrangementer i kirken, er Casper Ebling. Han kommer en til to gange om ugen, og det har hjulpet ham, at man bliver taget imod på samme måde hver gang.

- Det er helt klart med til at hjælpe en ud ad døren, siger han.