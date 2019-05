Tobak og alkohol forbydes måske på hospitaler - kiosk savner fælles regler

Det kan være slut med at købe en kold øl eller en pakke smøger i hospitalskioskerne.

Torsdag kom det frem, at flere politikere i Region Midtjylland lige nu overvejer et stop for salg af tobak og alkohol på landsdelens sygehuse.

Det nye forslag er nu nået ud til de forskellige hospitalskiosker i landsdelen, og det har allerede vakt reaktioner.

På Regionshospitalet Horsens er hospitalskioskens forpagter Vinni Jakobsen overvejende positiv over et eventuelt forbud.

Chokolade er også usundt

Her har de i mange år ikke haft tobak på hylderne. Det er overvejende slik og chokolade, der fylder på hylderne.

- Jeg synes, det er okay, at der kommer et forbud mod alkohol og tobak. Det er usundt. Men Dumle-chokolade og chokoladebarer er også usundt, siger Vinni Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I hendes kiosk kan man også finde et mindre udsnit af rødvin og øl.

- Vi har et lille udvalg her. Det er jo ikke et værtshus, det er en kiosk, siger Vinni Jakobsen.

Med det nye forslag håber hun, at politikerne kan bestemme en samlet politik for alle.

- Vi kan jo aldrig blive enige om det, så bliver den ene sur, og så bliver den anden glad. Så er det nemmere at sige, at der er taget en politisk beslutning, siger Vinni Jakobsen.

Rygere har ikke fidus til forbud

Én af dem, der torsdag fik en smøg, mens han ventede på at skulle til undersøgelse i Horsens, var Bent Viborg.

Han tror ikke, at et forbud vil få folk til at stoppe med ryge, når de er på hospitalet.

- Hvis folk vil have alkohol og cigaretter, så skal de nok få fat på det alligevel. Om de kan købe dem her eller alle andre steder, siger Bent Viborg fra Brædstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Leif Flarup Sørensen, som TV2 ØSTJYLLAND torsdag mødte i Vinni Jakobsens kiosk, tror heller ikke på, at et forbud mod salg af alkohol og tobak vil gøre en forskel.

- Det er helt fuldstændig forkert. Så skaffer folk det bare andre steder fra. Hvorfor skulle man ikke kunne købe en øl her, siger Leif Flarup Sørensen.

Det kan du købe på hospitalerne Aarhus Universitetshospital: Der sælges tobak og alkohol. Hospitalsenhed Midt: Der sælges alkohol (ikke stærk), men ikke tobak. Hospitalsenhed Vest: Der sælges tobak og alkohol. Udløber ved udflytningen til Gødstrup. Regionshospitalet Randers: Der sælges ikke tobak og kun alkohol i gaveæsker og lign. Regionshospitalet Horsens: Der sælges alkohol, men ikke tobak.

Allerede slut med tobak

Hos hospitalskiosken i Horsens har man allerede et forbud mod at sælge tobak. Og selvom det er flere år siden, at de fjernede tobakken fra hylderne, møder forpagter Vinni Jakobsen dagligt kunder, der efterspørger cigaretter.

- Der kommer 7-10 kunder ind hver dag, der efterspørger tobak, og det stopper nok aldrig, siger hun.

