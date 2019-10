Kiosker sælger spil til børn: Minister vil se på hårdere straffe og kontrol

Der skal kigges på kontrollen og sanktionerne mod spiludbydere, der ulovligt sælger spil til børn og unge under 18 år.

Sådan lyder det torsdag aften fra skatteminister Morten Bødskov (S):

- Der er helt klart noget, der tyder på, at der er alvorlige problemer. Lovgivningen er jo sådan set meget klar: Man må ikke sælge den her type af spil til unge og børn under 18 år. Det går ikke. Og derfor føler jeg mig ret overbevist om, at det her noget, vi kommer til at kigge på allerede her i løbet af efteråret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ministerens udmelding kommer efter at TV2 ØSTJYLLAND har afdækket, hvor nemt det er for mindreårige for eksempel at spille på fodboldkampe på tankstationer og i kiosker, og hvor store konsekvenser det kan have for et ungt menneske, der bliver spilafhængig.

Skatteminister Morten Bødskov (S) melder nu ud, at der skal kigges på en skærpning af kontrol og sanktioner mod ulovligt salg af spil til børn. Han forventer, at det allerede vil blive taget op i løbet af efteråret.

En 15-årig kan let spille

Ifølge loven er det forbudt at sælge væddemål på for eksempel fodboldkampe til personer under 18 år. Alligevel dokumenterede TV2 ØSTJYLLAND med skjult kamera i september, hvor let en 15-årig kan få lov at spille.

I TV2 ØSTJYLLANDS stikprøve kunne den 15-årige i otte ud af 10 tilfælde få lov at spille på fodboldkampe på tankstationer og i kiosker.

Skatteministeren forventer allerede at kunne tage problematikken op i løbet af efteråret:

- Jeg er åben overfor at tage en åben og grundig diskussion af de udfordringer, der er på spilleområdet. Vi skal blandt andet kigge på hvilket ansvar, dem som placerer spillene i kioskmiljøet har for, at der ikke bliver solgt til mindreårige – og også hvilket ansvar dem der har kioskerne har, siger Morten Bødskov (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

15-årige Mikkel Hansen fra Grenaa kunne som muldvarp for TV2 ØSTJYLLAND spille i otte ud af ti østjyske kiosker eller tankstationer. Kun to steder bad ekspedienten om at se et ID-kort eller spurgte, hvor gammel han var.

Michael Bay Jørsel er centerleder hos den selvejende institution, Center for Ludomani. Han er ikke overrasket over, at mindreårige har så let adgang til spil, men kalder det 'dybt kritisabelt' og 'et lovbrud'.

- Det er børn, det handler om. Loven er klar på det område. Jeg anerkender, at en 15-årig kan ligne en 18-årig, men der er ingen undskyldninger for ikke at spørge om ID, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme udmelding kommer fra Morten Bødskov (S), der vil se på, om der skal slåes hårdere ned på dem, der ikke følger reglerne og tjekker ID:

- Det er jo ikke særlig svært at håndtere. Hvis man er i tvivl, kan man spørge om legimitation. Det er meget enkelt. Og derfor tror jeg, at det handler om at få ansvarliggjort dem, der er udbydere, og dem der sælger. Og så tror jeg også, at vi kommer til at kigge på sanktioner, for det er ikke særlig svært at bede om legitimation, og hvis man ikke gør det, så er det fordi, at man ikke er interesseret i, at reglerne skal overholdes, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Større risiko for unge

Det er Spillemyndigheden, der fører tilsyn med kioskernes salg af kuponspil. Spillemyndigheden oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at man kun kan gribe ind, hvis en kontrollør tager en kioskejer på fersk gerning. Og at man de seneste godt to år har taget tilladelsen fra én kioskejer, der havde solgt spil til mindreårige.

Danske Spil, der står for kuponspil i kioskerne, oplyser til TV2 Østjylland, at man gennem tiden flere gange har givet forhandlere advarsler på grund af mistanke om salg til mindreårige, men at Danske Spil ikke har opsagt nogle forhandlere af den årsag.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt historien om 19-årige Marcus Mossalski fra Randers. Han begyndte at spille som 15-årig. Og for nylig kom han i behandling for massiv spilafhængighed.

Fra 16-års-alderen spillede han blandt andet i en lokal kiosk, hvor han vidste, der ikke blev spurgt om ID.

Ifølge Michael Bay Jørsel er det et godt eksempel på, hvorfor aldersgrænsen på den type spil er så klar.

- Vi ved, at jo hurtigere i livet, man begynder at spille, jo større risiko er der for at udvikle en spilleafhængighed, forklarer han.

Her ses udbyttet efter et besøg hos 10 østjyske kiosker og tankstationer. I otte tilfælde kunne en 15-årig dreng uden problemer satse penge på fodboldkampe. Foto: TV2 Østjylland

Falder tilbage på Danske Spil

Selvom otte ud af 10 forhandlere brød loven ved at lade en mindreårig spille på fodboldkampe, falder det i sidste ende tilbage på Danske Spil, som udbyder de kuponspil, man finder hos forhandlerne.

TV2 ØSTJYLLANDs muldvarp besøgte 10 kiosker eller tankstationer i ni forskellige østjyske kommuner. Otte steder fik han lov til at spille.

Også selvom, Danske Spil faktisk har skrevet klart og tydeligt på materialet, at aldersgrænsen er 18 år.

Det mener Thomas Marcussen, der er klinisk psykolog og klinikleder på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital.

Læs også Politikere klar til forbud mod spilreklamer: Kan være urealistisk

- Ludomaniområdet er et kompleks område, som kræver meget viden om ansvarlighed. Og det kan man ikke forlange, at kioskejere har. Danske Spil har masser af eksperter ansat. Og det er deres opgave at formidle den viden ud til forhandlerne, siger Thomas Marcussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Overflod af spilreklamer: - De er giften i mit liv

Thomas Marcussen mener desuden, at politikerne skal på banen for at sikre, at der gøres mere af for at forhindre mindreårige i at spille.

- Vi har en masse løsninger lige ved hånden. Rent teknologisk bør man kunne sikre, at spillere er over 18 år. Jægere kan jo heller ikke gå ind i en butik og købe et våben på deres glatte ansigt, siger han.

Tidligere torsdag meldte Dansk Folkepartis østjyske folketingsmedlem, Mette Hjermind Dencker ud, at hun har stillet et såkaldt §20 spørgsmål til skatteministeren, hvor hun beder ham redegøre for om spilleloven skal strammes, men også, om der bør føres skærpede tilsyn med Danske Spils forhandlere.

Mette Hjermind Dencker (DF) har bedt skatteministeren redegøre for, om spilleloven skal strammes, men også, om der bør føres skærpede tilsyn med Danske Spils forhandlere.

- Jeg håber, at ministeren er enig i, at det skal skærpes over for forhandlerne af spil, hvor farligt det her er, når de omgås den her lovgivning, fordi det medvirker faktisk at børn under 18 år, de kan havne i et forfærdeligt spillemisbrug som kan gøre, at de starter deres voksenliv med en enorm gæld. Og det er det, vi skal hjælpe dem med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det siger loven § 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt. Kilde: Bekendtgørelse af lov om spil.

'Regler kan ikke komme bag på forhandlere'

Hos Danske Spil er utilfredsheden med de forhandlere, der tillader børn at spille, stor.

- Jeg er både skuffet og vred, for det kan ikke komme bag på forhandlerne, at de skal overholde loven, siger pressechef, Marie Westergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Styrelse forsinker aftale: Lang udsigt til færre spilreklamer

Hun mener, at Danske Spil gør meget for at sikre, at forhandlere beder om ID. Blandt andet via informationskurser og e-learningsprogrammer til forhandlere samt udviklingen af et digitalt ID-kort og en telefonlinje, hvor man kan melde forhandlere, som bryder reglerne.

Marie Westergaard har derfor svært ved at tro, at forhandlerne ikke kender aldersgrænserne. Skulle det modsatte være tilfældet erkender hun dog, at Danske Spil også har et ansvar og en forpligtelse.

- Hvis det her er sket, fordi nogle ikke kender aldersbegrænsningerne, så er det vores fejl. Men det har jeg svært ved at tro på, siger hun.

Sådan gjorde vi Med et skjult kamera sendte TV2 Østjylland en 15-åring ind i 10 kiosker eller tankstationer i ni forskellige kommuner. Hvert sted skulle han forsøge at spille for 20 kroner på en fodboldkamp. Det lykkedes otte gange.