Kingo fjerner alt det du ikke tror er farligt

Hvis du har planer om selv at fjerne de gamle fliser på dit badeværelse, så skulle du måske lige tænke over, hvilke farlige stoffer, der kan gemme sig i fugen og i væggen bagved. For der kan både være kræftfremkaldende PBC og asbest bag de gamle fliser.

Du skal regne med, at der skal også leve folk her om 100 år forhåbentlig. Allan Max, formand

Der kan også være zink og bly i maling. så det skal du måske heller ikke bare lige begynde at slibe i.

Det ved de en hel del om hos nedbrydningsfirmaet Kingo i Silkeborg.

- Enhver kan købe en gravemaskine og rive en bygning ned, men at pille en bygning fra hinanden og samtidig tage hensyn til mennesker og miljø, det er den store udfordring, siger direktør Thomas Kingo Karlsen, der er tredje generation i firmaet.

Selv når de fjerner helt almindelige hvide fliser er medarbejderne hos Kingo godt beskyttet. Der kan nemlig både være asbest og PBC i væggen bag fliserne.

På en rundtur på den store plads hos nedbrydningsfirmaet Kingo i Silkeborg viser Thomas Kingo Karlsen byggeaffald, forurenet jord og slam fra renseværker frem. Det er ulækre, besværlige og ubehagelige ting, som er blevet til overs, da der skulle gøres plads til nyt. Det behandles alt sammen med stor forsigtighed for at passe på medarbejderne og på naturen.

Mere til genbrug

Da bedstefaderen Jens Kingo Carlsen i 1955 begyndte at rive huse ned, tænkte de færreste over, at der kunne være farlige stoffer i byggematerialer. Dengang handlede det om at få fat i musten, tagsten og træværk og sælge det videre.

For barnebarnet Thomas Karlsen handler det også om at sælge materialerne videre, men med en helt anden opmærksomhed på al den usunde kemi, som gemmer sig i vores bygninger.

Ordbog Genbrug betyder at bruge tingene igen, f.eks. genbruge en mursten i et nyt hus. Genanvendelse betyder at anvende materialet på en ny måde, f.eks. at knuse en mursten og derefter bruge den til vejfyld. Det er mest bæredygtigt at genbruge tingene, som de er.

Med FN's 17 Verdensmål er der sat fokus på at affald behandles bæredygtigt. Det har de gjort så længe hos Kingo, at de har samlet sig en masse viden. I dag river firmaet bygninger ned over hele landet, og de håber snart også at kunne komme til udlandet.

- Jeg har som tredje generation overtaget en stafet, og jeg vil gerne aflevere noget, der er bedre, siger direktør Thomas Kingo Karlsen.

Alimindelig maling kan indeholde mange sundhedsskadelige stoffer, så også her er udstyret i orden, når Kingo rykker ud.

- De år jeg har været med, har vi rykket os rigtig meget i Danmark, og det, er jeg sikker på, vil smitte af på resten af verden. Vi havde fornylig besøg af en gruppe kineserne, og det gjorde stort indtryk på dem, da de så, hvordan vi arbejder. De kunne godt se ideen, så der er håb, også omme på den anden side af jorden, siger Thomas Kingo Karlsen.

Formand Allan Max er helt med på at man hos Kingo skal passe på miljøet og medarbejderne.

Han suppleres af sin formand, Allan Max:

- Jeg vil jo gerne selv stå op og gå på arbejde uden at have men af det. Sådan skal det gerne være for alle. Du skal regne med, at der skal også leve folk her om 100 år forhåbentlig.