Kineserne indtager Aarhus – mere eksport i vente

For første gang nogensinde er kinesiske og danske kommuner og regioner i de næste tre dage samlet til topmøde i Aarhus. De skal blandt andet høre om vores måde at gøre tingene på inden for sundhed, klima og dyrevelfærd.

Her til aften blev topmødet sat i gang med en officiel middag med i alt 270 deltagere. Med til middagen var blandt andet en repræsentant for den danske ambassade i Beijing.

Det fører til direkte salg. Tilde Hellsten, sektorrådgiver, den danske ambassade i Kina

- Via sådan nogle partnerskaber, som vi fejrer i dag, får vi mulighed for at præsentere grønne, danske løsninger for kinesiske embedsmænd. Det fører til direkte salg, siger sektorrådgiver for fødevarer på den danske ambassade i Beijing, Tilde Hellsten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Topmødet blev skudt i gang med en festmiddag på rådhuset i Aarhus.

En af de kinesiske deltagere er begejstret for at være i Aarhus, som han mener, er en meget smuk by. Men han kommer også med en bagtanke og en idé om, at man i højere grad skal købe danske varer.

- Kina er et kæmpestort marked. Vi vil meget gerne købe jeres eksportvarer. Vi vil gerne vise verden, at Kina har åbnet vores døre for omverdenen – også Danmark. Kineserne vil gerne se flere produkter fra Danmark på vores eget marked, siger vicepræsidenten for Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, Xie Yuan, til TV2 ØSTJYLLAND.

De næste par dage skal kineserne også på virksomhedsbesøg i Østjylland. Netop den høje kvalitet i de danske virksomheder tiltaler Xie Yuan.

- I har meget avancerede, teknologiske løsninger i medicinproduktion og så videre. Vi kan også udvide vores udveksling af studerende, undervisere og turister. Så der er mange ting, vi kan gøre, siger Xie Yuan.

Som borgmester i Aarhus er Jacob Bundsgaard (S) vært for de mange kinesiske gæster. For ham er det især muligheden for at knytte bånd og skabe relationer, der er i centrum.

- Det giver rammer for, at virksomhederne kan åbne de rigtige døre. Det er særligt vigtigt i Kina, som jo har en lidt anden styreform end vores. Der betyder det politiske lidt mere for forretningen, end det gør her, og derfor er det vigtigt, at både politikere og administration kan åbne nogle døre, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

