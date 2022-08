Kine blev udsat for torturlignende vold: Chokeret over dansk lovgivning

Er det ikke et meget voldsomt indgreb?

- De omvendte voldsalarmer virker jo på den måde, at hvis du nærmer dig et defineret område, så går der en alarm hos politiet. Det voldsomme indgreb er, at en mand har skambanket en kvinde, ødelagt hendes liv, voldtaget hende gentagne gange og opsøgt hende for at gøre hendes liv til et helvede. Det er der, jeg lægger mit engagement, siger Sveinung Stensland.

Kines sejr

For Kine Pedersen Aamodt var det også en personlig sejr. Hun har kæmpet i offentligheden for at få ordningen udvidet – og nu bruger hun sin egen historie til at hjælpe andre via sin Instagram-profil, "Du eier meg ikke".

- Mange har også nævnt, at de faktisk har set Instagram-profilen, imens de har været i den voldelige relation og på den måde fundet en vej ud af det. Og det var jo målet, siger Kine Pedersen Aamodt.