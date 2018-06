Kina vil lave en tro kopi af østjysk midtby

Randers Regnskov, det nye rådhus, det gamle rådhus - det hele skal til Kina, hvis det står til kineserne. For kineserne er vilde med alt, hvad der kommer fra Danmark. Og i den forbindelse er de faldet pladask for Randers.

Derfor vil de nu i samarbejde med Randers Kommune lave en kopi af Randers bymidte i Kina – i fuld størrelse.

- Det er bare rigtig stort det her. Det er meget meget spændende det her, siger Dennis Jensen, der er erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers Kommune er derfor i gang med forarbejdet til det, der i sidste ende skal blive en aftale med det kinesiske firma 'Andersen Paradise'.

Randerscenter i Kina

I Randers håber de på, at en kopi af byen et sted i Kina vil styrke byens image, skaffe turister til og ikke mindst booste erhvervssamarbejdet med det store land.

- Jeg forventer, at der kommer et showroom, hvor virksomheder fra Randers kan udstille sine produkter, og så forventer jeg også, at der kommer en rejseoperatør, der kan sælge mange flere rejser til kineserne, siger Dennis Jensen.

Randers-kopibyen vil ifølge kommunen få et Randerscenter, hvor der vil være fokus på Randers' historie og udstillinger med produkter fra randrusianske firmaer.

Samarbejdet er nyt og er kommet i stand ved lidt af et tilfælde og med en god portion held.

- Nu har vi vist dem byen to gange nu, og kineserne er meget begejstrede for det hele, siger Dennis Jensen.

Satser på flere kinesiske turister

Kinesernes interesse for Danmark og Norden skal udnyttes, og her er Randers med helt fremme.

- Det, jeg tror, de ser i Randers, er en velbevaret middelalderby med snævre gader. Vi er så heldige at have en midtby med meget gamle huse, og det vil de have, siger Dennis Jensen.

Når aftalen endelig er på plads vil næste skridt blive at tage imod en delegation af kinesere, der skal rundt og fotografere alle hjørner og kanter af Randers, så de kinesiske arkitekter og ingeniører kan gå i gang med kopiarbejdet.

- Vi er allerede begyndt at få flere kinesiske turister til Randers, dem vil vi gerne have flere af, og det mener vi, der kommer med det her samarbejde, siger Dennis Jensen.

