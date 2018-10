Kim Larsen hyldes med fællessang i Aarhus

Søndag var en sorgens dag for mange danskere. Her sov nationalskatten Kim Larsen nemlig stille ind omgivet af sin nærmeste familie.

På fredag kan alle interesserede hylde den afdøde nationalskat Kim Larsen ved et arrangement i Aarhus.

Her vil der blandt andet være fællessang og tale af Aarhus' viceborgmester Camilla Fabricius (S).

Det er to Kim Larsen-fans, der har taget initiativ til arrangementet efter københavnsk forbillede.

- Det er blevet en kæmpe opgave. Vi sover ikke om natten, siger Jannie Sicko, den af de to arrangører, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mindekoncert aflyst

Arrangementet skulle oprindelig have været en mindekoncert med mange tusinde deltagere, men den plan er røget i skraldespanden.

- Det handler om, at sikkerhedsplanerne ikke kan nå at blive klar til på fredag. Det er den melding, vi har fået fra Østjyllands Politi, og det har vi selvfølgelig fuld respekt for, siger Jannie Sicko til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi laver det som en forsamling på Rådhuspladsen i stedet. Efter talen af viceborgmesteren, vil vi synge tre fællessange, og så går vi ned gennem strøget og slutter ved Domkirken, hvor kan man lægge blomster eller tænde et lys.

Arrangementet starter klokken 19 Rådhuspladsen i Aarhus. Jannie Sicko og medarrangører Steffen Petersen opfordrer deltagere til at medbringe fakler, ligesom man meget gerne må tage en guitar med.

02:40 VIDEO: Anders Munch har sammen med sit band Munch & Broderskabet spillet Kim Larsen-covernumre i mere end 20 år. Her synger Anders Munch synger sin yndlings Kim Larsen-sang. En Gasolin-sang fra 1971. Luk video

Stadig planer om koncert

Selvom Kim Larsen altså bliver hyldet og mindet på fredag, ærgrer det de to arrangører, at den planlagte mindekoncert er blevet aflyst. Der var således allerede blevet lavet aftaler med to bands med stor tilknytning til Kim Larsen.

Arrangørerne har da heller ikke helt opgivet ideen om en stor mindekoncert for den danske nationalskjald. Ifølge Steffen Petersen forsøger de to at stable et arrangement på benene i næste måned. Håbet er, at Thomas Helmig, Tina Dickow og Steffen Brandt vil optræde. Der er dog endnu ikke lavet aftaler med nogle af de tre musikere.

Kim Larsen sov stille ind søndag morgen omgivet af sin nærmeste familie. Det skete efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Kim Larsens bisættelse vil finde sted i absolut stilhed og helt privat, lød det i en pressemeddelelse fra musikerens impresario, Jørn Jeppesen.