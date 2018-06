Kim kom fra Norge: Har hjulpet udsatte i 30 år

I 30 år har Kim Kromann hjulpet udsatte, som lever på gaden i Aarhus.

- Det kan være hårdt indimellem. Også med mange der dør, fortæller han.

Arbejdet er vigtigt for ham. Han vil hjælpe dem, der har det sværest. Lige nu er han i gang med at hjælpe hjemløse med at bygge deres egne boliger.

- Det er utroligt, når man ser på, hvad de her mennesker har oplevet. Når de kan rejse sig og komme videre og få det liv de kan - på godt og ondt, siger Kim Kromann til TV2 ØSTJYLLAND.

Kim Kromann og sin følgesvend Odin.

Tæt ved Brabrandsøen omgivet af kolonihavehuse sidder han sammen med sin trofaste følgesvend, Odin – en syv år gammel borador.

- Der er mange, som har nogle svære liv. Alligevel giver det mig utrolig meget håb, inspiration og livsglæde at være sammen og arbejde på noget, der er væsentligt, siger Kim Kromann.

Han er socialrådgiver og sjakbajs for de hjemløse, der er i gang med at bygge deres egne flytbare træhuse på 17 kvadratmeter. Projektet hedder Byg Udenfor, og det skal give dem, der intet har, et tag over hovedet.

- Hvor de kan have et trygt og varmt hjem, som er deres eget, forklarer Kim Kromann.

De hjemløse har selv været med til at designe deres huse, og én vigtig detalje var, at der var to ind- og udgange.

- Hvis der er nogen, der står og banker på den ene side, og man ikke vil snakke med dem, så kan man smutte ud på den anden side. Det var meget væsentligt for dem, siger Kim Kromann.

Har fået lov til at drømme igen

24-årige Asbjørn er i fuld gang med byggeriet. Yderskelettet er på plads, og en træplade, som skal fungere som bord og køkken ligger ved siden af. Han har selv været uden et hjem i halvandet år.

- Du lever ud fra en rygsæk. Man får ikke lov til at være til, man overlever bare, siger Asbjørn.

Asbjørn i gang med at bygge sit nye hjem.

Flere ting i hans liv har gjort det svært for ham at finde et sted, hvor han kan føle sig tryg.

- Jeg har altid følt mig lidt rodløs og har haft svært at finde et sted, jeg kunne kalde mit.

Nu er han i gang med at bygge sit helt eget hus. Et hus, der giver ham håbet tilbage, og som giver ham lov til at drømme om et bedre liv.

- Det giver en ro, når man kan være med i stedet for at blive placeret et vilkårligt sted og passe sig selv. Der er mennesker omkring en og god energi, siger Asbjørn.

Der er ikke så stor forskel mellem ham, der står på hjørnet og os. Vi kan også komme derud, og lære meget af det liv, som også indeholder kærlighed og glæde, men også smerte og de andre ting. Kim Kromann, sjakbajs og socialrådgiver

Han har i dag et værelse på et forsorgshjem, men når træhuset er færdigt, skal det være hans hjem. Hvor han skal bo, ved han ikke. Meningen med de mobile huse er, at de skal kunne flyttes rundt med en lastbil, hvor der er plads.

- Der er en vej ud af det. Der er lys for enden af tunnelen, fortæller Asbjørn, mens han fortsætter byggeriet.

Sofa og opbevaring til Asbjørns nye hjem.

Nøgler i Vesterhavet

For Kim Kromann er arbejdet med de udsatte på gaden ikke bare et job. Det er en stor del af hans liv.

- Man kan ikke slippe de her mennesker og det her fællesskab, som der trods alt er. Det bliver en del af ens liv, siger han.

I de 30 år, Kim Kromann har kæmpet og prøvet at forbedre vilkårene for dem, der lever på gaden, har han oplevet lidt af hvert.

- Vi har prøvet at forbedre deres livsvilkår og få nogle ting igennem, så det kan være bedre at være udsat og hjemløs i Danmark, siger han.

For Kim Kromann er det vigtigt, at vi tager de hjemløse alvorligt. Og ser på dem som mennesker ligesom alle andre.

- Der er ikke så stor forskel mellem ham, der står på hjørnet og os. Vi kan også komme derud og lære meget af det liv, som også indeholder kærlighed og glæde, men også smerte og de andre ting.

I 1994 ville Kim Kromann sætte fokus på, at der manglede boliger til hjemløse i Aarhus. Derfor fyldte han en bus med hjemløse, kørte dem til Vesterhavet, hvor de smed flere hundrede nøgler i havet for at få budskabet ud.

- Det virkede faktisk, og man fik en utrolig forståelse for det, siger Kim Kromann.

Sådan regner de med, at husene vil se ud. Foto: Grafik: Arkitekter Uden Grænser

Opbakning fra kommunen

Byg Udenfor er en del af projektet Udenfor, som er en ikke-offentlig organisation. Projektet samarbejder blandt andet med Aarhus Kommune.

- I Aarhus Kommune arbejde vi - i samarbejde med de hjemløse selv - på at skabe gode forhold for byens hjemløse forskellige steder i byen. Blandt andet i form af hellesteder, hvor de hjemløse kan opholde sig, men ikke overnatte. Projekt Byg Udenfor er et rigtig fint supplement for en meget lille gruppe af de hjemløse, der har brug for nogle alternative rammer, skriver rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

En mulig placering af husene.

Husene skal placeres midlertidigt på udviklingsgrunde, som senere skal bebygges. Derefter kan man flytte dem igen inden for fem timer. Det skal give de hjemløse en fleksibilitet og en central placering, hvor der ellers ikke vil være noget.

Ser du det som et problem, at man samler hjemløse forskellige steder rundt om i byen?

- Nej, tværtimod. Hvis projektet lykkes kan det være med til at give en mindre gruppe af hjemløse tag over hovedet. Det har vi for eksempel rigtig gode erfaringer med på 'Skrænten', hvor de hjemløse har overtaget en kommunal ejendom og skabt deres eget være- og bosted, skriver Kristian Würtz.

Kim Kromann tror, at projektet her vil gøre en forskel, da det er på de hjemløses præmisser.

- Vi skal bare holde på i 5-10 år endnu, så har vi bygget de 2.000 huse, vi synes, der mangler. Som så vil stå over det hele i det danske land, siger Kim Kromann, som oprindeligt er fra Norge.

Byg UDENFOR og Café UDENFOR



Café UDENFOR er en café drevet af udsatte, som laver mad til dem, der bygger huse, og til andre arrangementer i Aarhus.



Projekterne er delvis finansieret af EU midler, FEAD (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede)



De flytbare boliger, som de hjemløse laver i Aarhus er udført i tæt samarbejde med Arkitekter Uden Grænser.



Kim Kromann håber, at de vil kunne skabe en ny livsstil for de hjemløse, som vil leve på en helt ny måde. Enten alene eller i klynger, hvor de kan komme hinanden ved.

- Den her opgave burde vi også kunne løse. Når vi kan bygge lillebæltsbroer, Storebæltsbroen og så mange højhuse og alt muligt andet – så burde vi også kunne bygge nogle træhuse til folk, hvis vi gerne vil.

Indtil videre er seks mobile huse ved at blive bygget færdige - de skal huse seks hjemløse.

Sådan her håber de, at et område med husene kan se ud. Grafik: Arkitekter Uden Grænser.

I Aarhus Kommune har man tidligere forsøgt at lave hellesteder for de hjemløse, så de ikke generer andre, men kan være i ro og fred. Herunder kan du se et indslag fra juli 2017.