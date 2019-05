Kim Christiansen: - Jeg græder, når jeg ser Mads og Mikkel

Introduktion

Bramfri, bodegaejer og tidligere deltager i sangprogrammet X-Factor. Kim Christiansen er en af de mere farverige politikere på Christiansborg - og manden bag Dansk Folkepartis valghit 'Herfra min verden går (2011)'.

Bag Christiansens joviale fremtoning og forkærlighed for smørrebrød gemmer der sig en dygtig og troværdig politiker, lyder det fra begge sider af folketingssalen. Stor faglig viden, en elefants hukommelse og en veludviklet politisk sans skal kendetegne den 62-årige transportordfører.

Kim Christiansen er, så vidt vides, den eneste politiker, der har friet til sin kæreste fra Folketingets talerstol. Det skete i 2007. Han fik et 'ja', men i dag er gift med en anden kvinde, DF'eren Pia Adelsteen.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbig har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- Jeg kan godt lide at gå og lave ting med mine hænder. Jeg synes selv, jeg er en ret god håndværker taget i betragtning af, at jeg ikke har en uddannelse.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- De ville sige, at jeg har været en god far, men også en person der altid er på farten, og det har måske givet lidt mindre tid til dem. At jeg er en dårlig taber – jeg hader at tabe i spil og sport. De ville også sige, at jeg er ekstremt dårlig til at huske mærkedage – jeg kan sagtens glemme min egen fødselsdag.

Kim Christiansen er en habil sanger og har sunget i mange år. Han fik dog ikke kun pæne ord med på vejen, da han i 2013 stillede op i X Factor.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Det er en dag, hvor jeg går hjemme og nusser i haven eller i garagen. Jeg har en bil fra 1957, og den elsker jeg at pusle med. Jeg vil også gerne tage på en tur og spise en god frokost med min hustru.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Henning Hyllested fra Enhedslisten har jeg stor respekt for. Han er meget arbejdsom, og vi har det hyggeligt sammen, selvom vi er piv-uenige. Men jeg har ikke nogen favoritter. Jeg har generel respekt for det arbejde, mine kollegaer laver.

Når Kim Christiansen har fri, nyder han at pleje sin have i hjemmet i Mariagerfjord. Foto: Privat

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Der er mange film, der kan røre mig dybt. Det kan være en tegnefilm som Mads og Mikkel. Ellers er det mere, når vi er over i det romantiske – der kan man let blive revet med.

Hvor tit hentede du selv dine børn, da de gik i vuggestue og børnehave?

- Jeg har 3 børn, og jeg har fulgt meget med i vuggestue og børnehave i det omfang, jeg har været sammen med børnenes mor. Men jeg er gift for fjerde gang, så det er ikke alle, jeg har set så meget, da de var små.

Kim Christiansen sætter pris på en fadøl og ejer selv bodegaen Á Porta på Teglgade i Mariager. Her ses han sammen med hustruen Pia Adelsteen. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Så skulle der ændres på forholdet mellem det beløb, en folkepensionist og en kontanthjælpsmodtager modtager om måneden. Jeg synes, vi skylder vores ældre medborgere en ordentlig behandling, og det er ikke rimeligt, at en folkepensionist får mindre end en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist. De ældre har arbejdet hårdt for det samfund, vi har i dag.

Kim Christiansen er langt fra uvant med at få flere mikrofoner stukket i ansigtet. Her i 2014, hvor fagforeningen 3F kritiserede ham, fordi han ingen overenskomst havde med de ansatte på sin bodega Á Porta. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Så ville jeg være selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har tidligere haft en stor Kop & Kande-butik, men den solgte jeg, da jeg gik ind i politik. Jeg købte en bodega og restaurant for 5 år siden, og den ville jeg nok gå at hygge med. Dåbsattesten ser lidt slidt ud, men jeg føler ikke, at jeg er parat til at gå på pension endnu, så et eller andet ville jeg nok kaste mig ud i.

Hvordan er det muligt at politikere har mening om alting?

- Vi bør vel have en mening om alting, men der er forskel på en mening og viden. Jeg koncentrerer mig om at være transportordfører, og jeg er ret skråsikker, hvis jeg bliver spurgt om infrastruktur de næste 10 år. Men derfor har jeg alligevel en holdning til indvandring og de ældre og politiet, selvom jeg ikke har den samme viden om de områder.

Hvad forarger dig mest?

- Det er, når folk der kan bidrage til det her samfund, springer over, hvor gærdet er lavest. Her er jeg nødt til at vende tilbage til indvandrere, for der er mange indvandrere, der ikke er i arbejde og som suger penge ud af vores samfund. Det forarger mig også dybt, at mange indvandrere vil prøve at indføre en kultur som i lande, de ikke brød sig om at være i.

Denne artikel er skrevet i september 2018.