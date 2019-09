Kent Nielsen: Mit ego er ikke stort nok til de sociale medier

Han er ikke typen, der tweeter, liker eller smider ting op på de sociale medier. Faktisk vil han helst bare passe sit arbejde på grønsværen. Men lige nu er han med på, at der er mange, der har en mening om ham. For Kent Nielsen har efter ni runder stadig ikke formået at skaffe Silkeborg IF en sejr i Superligaen.

- Mit ego er simpelthen ikke stort nok til at være på de sociale medier eller til at læse, hvor håbløst ringe jeg er, siger Kent Nielsen i et nyt afsnit af Fodboldfamilien fra TV MIDTVEST.

Læs også Borgere måtte vente 45 år - men nu får lille by nyt navn

Mandag måtte cheftræneren endnu engang se sit mandskab lukke masser af mål ind, da Silkeborg hjemme tabte 0-3 til OB. Og Silkeborg-spillerne og træneren måtte opleve at blive pebet fra banen i første halvleg.

- Jeg er med på, at jeg er i skudlinjen nu, hvor resultaterne ikke flasker sig. Det er blevet sådan i vores verden, at den, der råber højest, har ret. Fremfor den, der har kompetencerne. Det må vi lære at navigere i, understreger SIFcheftræneren.

Læs også Letbane-kaos: Anden gang på en uge samme fejl stopper togene

30:21 Cheftræneren for Silkeborg IF tror ikke på, at nogen bliver bedre af at læse, hvor kropumulige, de er. Derfor læser han aldrig noget på de sociale medier. Luk video

Ramt på selvtilliden

Han erkender, at flere af hans spillere er blevet ramt på selvtilliden af den dårlige start i Superligaen.

- Jeg mener, det er usundt at være på de sociale medier. Nu er jeg ikke psykolog, men jeg tror ikke, mine spillere bliver bedre af at læse, hvor kropumulige de er, og at de ikke kan en skid, siger Kent Nielsen.

Læs også Rytter vil have bilister til at sænke farten - opråb får blandet modtagelse

Han har ikke tænkt sig at forbyde sine spillere at være aktive på de sociale medier.

- Mine spillere skal lære at håndtere, at opmærksomheden er markant større i Superligaen end i 1. division. Hvis de ting, de læser, påvirker dem, skal de lade være. Kan de finde en trodsreaktion ved at læse det, så er det fint med mig. Så gå endelige den vej. Men jeg tror, at det påvirker langt de fleste mennesker i negativ retning, fastslår Kent Nielsen.

Læs også Kæresten slog hurtigt alarm, og det reddede Egons liv

I stedet har han fuld fokus på søndagens kamp mod Lyngby.

- Jeg har fået at vide af mange, at det er sidste chance og en altafgørende kamp. Men det er det jo ikke. For hvad nu hvis vi taber til Lyngby og vinder resten af kampene i sæsonen? Så går det nok alligevel. Vi skal huske fagligheden og sagligheden. Det er det eneste, vi kan bruge, når vi skal flytte os, siger cheftræneren for Silkeborg IF.

Du kan se hele interviewet med Kent Nielsen i videoen i artiklen.