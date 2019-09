Kent Nielsen afviser sejrspres og fyringstrussel

Det kører slet ikke for Silkeborg efter oprykningen til 3F Superligaen, men selv om holdet endnu ikke har vundet efter ni spillerunder, tager cheftræner Kent Nielsen situationen med ophøjet ro.

Mandag tabte holdet 0-3 hjemme mod OB, og man står foran et svært kampprogram den kommende tid.

I næste runde kommer Lyngby på besøg, men derefter hedder menuen FC København, FC Midtjylland og AGF i nævnte rækkefølge.

Gæsterne fra OB jubler efter at have bragt sig i front med 1-0 efter et kvarters spil af opgøret. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Derfor kunne Lyngby-kampen ligne den klart bedste mulighed for endelig at få en sejr og ikke ende med at blive hægtet af i bunden. Men sådan ser Kent Nielsen det ikke.

- Vi er ikke pisket til at vinde - ikke hvis vi taber til Lyngby og vinder resten (af kampene, red.), siger han.

'Lunten er blevet kortere'

Trods det svære kampprogram og den sløje form maler træneren ikke fanden på væggen.

- Vi tænker ikke i sandsynligheder - vi tænker i, hvordan vi skal vinde den næste kamp, siger han.

Der var ikke meget at smile af for Ronnie Schwartz og resten af Silkeborg-mandskabet denne mandag aften. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Ni kampe i streg uden sejr og en sidsteplads i rækken afstedkommer ofte fyringsrygter. Dem tænker Kent Nielsen dog ikke på.

- Det er jeg blevet for gammel til. Det er et vilkår, når vi sætter os i det varme sæde, siger han.

Kampfakta Silkeborg-OB 0-3 (0-2).

0-1 Oliver Lund (15. minut). 0-2 Bashkim Kadrii (28. minut). 0-3 Bashkim Kadrii (76. minut).

Gult kort: Dennis Flinta, Silkeborg (33.)Marco Lund, OB (33.)Svenn Crone, Silkeborg (41.)Jeppe Gertsen, Silkeborg (59.)

Tilskuere: 3.502.

Silkeborg-træneren er dog opmærksom på situationen i Superligaen, hvor man mandag så Esbjerg fyre sidste sæsons bronzetræner John Lammers.

- Lunten er blevet kortere og kortere generelt i Superliga-klubber, men det er ikke noget, som jeg tænker over, siger han.

