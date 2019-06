Kendt udsigtspunkt udvider: Nye lækre faciliteter

Naturgæster, turister og lokale borgere kan nu nyde godt af en række nye faciliteter ved Ejer Bavnehøj.

Fredag blev de mange forbedringer indviet, som de mange besøgende gæster nu også kan få fornøjelse af.

- Det naturskønne område har fået bedre vilkår til at blomstre med de nye tiltag, siger Mikkel Petersen, der er leder af Plan og Byudvikling i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den højtliggende naturperle er nemlig blevet udsat for en række forbedringer med støttet fra Realdania, Skanderborg Kommune og ildsjæle fra foreningen Ejer Bavnehøjs venner.

Himmeltrappen skal gøre det nemmere for de besøgende at komme op på toppen af bakken.

Der er blevet ryddet op efter resterne af Restaurant Ejer Bavnehøj, som har givet mulighed for et nyt stort sceneområde kaldet ’Gryden’, der er opført i en naturlig slugt.

Det gør det muligt at etablere koncerter og andre kulturelle aktiviteter i området.

I de høje områder er der også etableret en ny trappe. Terrænet ved Ejer Bavnehøj har givet mange af stejle strækninger. Den nye trappe skal gøre det lettere at færdes i området.

- Bakken er lavet stilfærdigt, så man på en helt simpelt måde kan fornemme bakken og stille og rolig gå op ad den, siger Mikkel Petersen.

Tag madpakken med

Derudover er der placeret nye picnicborde og bænke, så de mange gæster kan spise deres medbragte madpakker komfortabelt, mens de sidder i det naturrige område.

De nye forbedringer inkluderer blandt andet et nyt sceneområde med plads til koncerter.

- Vi har med de små forandringer skabt et rigtig dejligt sted både til håndværkeren, der spiser sin madpakke i frokostpausen, bedstemoren med barn og is, de mange deltagere i grundlovsmøderne og gæster på en solrig dag som i dag, siger Mikkel Petersen.

Målet med de nye faciliteter har været at skabe bedre tilgængelighed for alle til det historiske område, som nu også gør det muligt at holde kulturelle aktiviteter på stedet.

Ejer Bavnehøj har en lang og stærk tradition som forsamlingssted til folkemøder og grundlovsmøder gennem 100 år.