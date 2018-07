Kendt østjysk kro får sur smiley: Køkken fuld af plamager og belægninger

Hvis du overvejer at nyde et dejligt måltid mad på en kro, bør du måske hoppe Hotel Årslev Kro over lige for tiden.

I hvert fald har den kendte østjyske kro i Brabrand fået en næse af Fødevarestyrelsen, der netop har givet kroen en sur smiley i forbindelse med en kontrol.

Kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen fandt blandt andet plamager og gullige belægninger flere steder i køkkenet på kroen, der har beliggenhed på Silkeborgvej 900.

Hotel Aarslev Hotel er fra 1800-tallet og ligger 200 meter fra motorvej E45. Foto: cityhotels.com

Plamager, belægninger og snavs

De knapt så lækre plamager og gullige belægninger blev eksempelvis fundet både indvendigt og udvendigt i ovn, i røremaskine, i redskabsskuffer og i et varmeskab med tallerkener.

I køkkenets kølerum blev der fundet sorte, skimmellignende plamager ved blæseren i loftet, ligesom der var røde og sorte belægninger indvendigt i kroens isterningmaskinen.

Som om det ikke var nok, spottede Fødevarestyrelsens kontrollanter også produktrester, belægninger og snavs under arbejdsborde og på hylder og bordben flere steder i køkkenet.

Det er ikke første gang, kroen i Brabrand får en sur smiley af Fødevarestyrelsen. I sommeren 2017 blev det også til en smiley med omvendt smil på grund af manglende rengøring. Ved en efterfølgende kontrol i september 2017 uddelte Fødevarestyrelsen dog en glad smiley.

Der er blandt andet 78 værelser samt restauranten Det Rustikke Landkøkken på Hotel Årslev Kro. Foto: trustpilot.com

Bøde på 15.000

Fødevarestyrelsen oplyser, at man har sendt en bøde på 15.000 kroner til kroen i forbindelse med den seneste kontrol, som fandt sted den 27. juni i år.

Ifølge Fødevarestyrelsen har køkkenchefen James Gilbert i forbindelse med kontrolbesøget givet udtryk for, at han er i tvivl om, hvorvidt kroens rengøringsprodukter er de rigtige til opgaven.

TV2 ØSTJYLLAND har torsdag morgen været i kontakt med hotelchef Sanne Mondrup og forsøger at få en kommentar fra køkkenchef James Gilbert.

På Trustpilot, hvor kunder kan anmelde hoteller, restauranter med videre, har Hotel Årslev Kro samlet 2 stjerner ud af 5 mulige.

På Hotel Årslev Kros hjemmeside kan man læse, at kroen består af '78 hyggelige og velindrettede værelser, restauranten Det Rustikke Landkøkken samt gode 4-stjernede kursus- og konferencefaciliteter.'