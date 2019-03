Kendt musiker afholder sangskriverkurser: Musik er kommunikation

Weekenden på Samsø var mere musikalsk end normalt. Dansebjerg var nemlig tæt befolket af sangere og sangskrivere til kursus hos House of Songs.

Workshoppen foregik i et ganske særligt hus på toppen af Dansebakken – nemlig Poul Krebs’ gamle lydstudie. Og det er også ham, der med sin mange år lange musikalske karriere underviser i sangskrivning.

Det er lidt fedt at få indspark fra en anden og nogle nye ord, nye akkorder og nye retninger at tage melodierne i. Inge Line Kuhr Brasen, sangerinde og sangskriver

- Man sidder sammen med en anden person, som kan noget andet, end man selv kan, og som måske kan trække sangen i en sjov retning. Det er det, der er det stærke i det her. Det er en form for kommunikation, siger Poul Krebs til TV2 ØSTJYLLAND.

Poul Krebs har før afholdt sangskriver-workshops, men det er nyt for ham at holde det øst for Atlanterhavet.

Ideen er ikke helt ny. For 10 år samlede den danske musiker sammen med sin gode ven Troy Campbell fra Austin i Texas nogle sangskrivere til et sangskriverkursus i Troys hjemland på den anden side af Atlanterhavet.

Dansebjerg på Samsø bliver fremover hjemsted for masser af musik.

- Han lejede et hus og havde lavet lidt det samme før. Det udviklede sig så til, at man kunne søge ophold som europæisk sangskriver og skrive sammen med lokale sangskrivere fra Austin, siger den danske sangskriver.

Meget sker på 10 år

Der er sket meget siden dengang for 10 år siden. Sangskriveren bag ”Sådan nogen som os” og ”Morrison, Dylan og Elvis” har i mellemtiden haft afgivet ejerskabet af huset på Dansebjerg, men har nu medejerskab igen.

Inge Line Kuhr Brasen er glad for at få musikalske indspark fra andre sangskrivere.

Og nu skal huset bruges til at udfolde musikeres kreative sider.

- Min erfaring er, at man godt kan komme til at sidde lidt fast i sit eget spor og i de samme tre-fire akkorder. Så er det lidt fedt at få indspark fra en anden og nogle nye ord, nye akkorder og nye retninger at tage melodierne i, siger Inge Line Kuhr Brasen, der er en af sangskriverne, der weekenden over var på kursus.

For selvom et godt nummer nogle gange bare er noget, der kommer til musikerne, så er sangskrivning bestemt en disciplin, man kan træne.

Oskar Mukherjee og Inge Line Kuhr Brasen er nogle af dem, der har været med til workshoppen.

- House of Songs kan det, at det ligesom er med til at starte den proces, som ellers kan tage mange år. Det med at finde ud af, hvem der er gode at kende og så videre. Her bliver man smidt ind i det og siger, ”du skal skrive sammen med ham der”, siger Oskar Mukherjee, der er sanger og sangskriver, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter en lang kunstnerpause, bliver der altså igen skrevet sange i huset på toppen af bakken på Samsø.

- Nu har vi fået mulighed for at lave nogle af de ting, som vi startede med, herovre. Det har rejst tværs over Atlanten og kommet til forskellige steder i USA. Nu har vi taget det tilbage igen i samarbejde med House of Songs, siger Poul Krebs.