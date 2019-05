Kendt komiker vil få flere unge til at stemme

Unge er traditionelt en gruppe, der er svær at få til at interessere sig for politik, og til hver valgkamp er det store spørgsmål blandt partierne blandt andet, hvordan de mon kan få mobiliseret unge ved stemmeurnerne.

Komikeren Melvin Kakooza undersøger nu i samarbejde med TV2 ØSTJYLLAND, om humor mon kan trække de unge op fra sofaen og hen til stemmeurnerne. Mandag havde han premiere på sit valgshow på Aarhus Tech.

Det er et show, hvor vi gør de unge klar til at vælge. Der er jo mange, der skal ud og vælge for første gang. Melvi Kakooza, komiker

- Det er et show, hvor vi gør de unge klar til at vælge. Der er jo mange, der skal ud og vælge for første gang, og det er ikke sikkert, de har lyst til at tage ud og høre foredrag eller se TV2 News ti timer om dagen. Så kan det her forhåbentlig gøre valgperioden lidt mere spændende, siger Melvin Kakooza til TV2 ØSTJYLLAND.

Målet er at få flere unge til at interessere sig for politik og især sikre, at førstegangsvælgere stemmer. Ifølge Dansk Ungdoms Fællesråd viser undersøgelser nemlig, at hvis unge fravælger stemmeboksen første gang og i stedet vælger sofaen, så er der stor sandsynlighed for, at dette valg følger dem resten af livet.

Det forsøger Melvin Kakooza at gøre op med ved sine valgshows. Showet er bygget op som en talkshow, hvor han blandt andet inddrager det unge publikum med quizzer og konkurrencer. Han fyrer også alt fra politiske til upolitiske jokes af, og så har han tilmed et big band med sig.

Og valgshowet gik tilsyneladende rent ind.

Det fanger os unge - også sådan en som mig. Det der med, at han gør det på en sjov måde, gør det også mere interessant at høre på. Thor Mousing, studerende, murer, Aarhus Tech

- Det fanger os unge - også sådan en som mig. Det der med, at han gør det på en sjov måde, gør det også mere interessant at høre på, siger Thor Mousing, der er ved at uddanne sig som murer på Aarhus Tech, til TV2 ØSTJYLLAND.

Melvin Kakooza optræder med sine shows på skoler rundt i Østjylland.

Nikolaj Wolter (til venstre) og Thor Mousing er studerende på Aarhus Tech. De overværede valgshowet, og synes, det er en god idé at bruge humor i valgkampen.