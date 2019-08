Kendt Hollywood-stjerne alvorligt skadet - aflyser besøg i Østjylland

Pavillonen i Grenaa havde gjort et stort scoop.

Tilbage i maj kunne spillestedets direktør oplyse, at den amerikanske film- og tv-kendis Kiefer Sutherland, der også gør sig i musik, ville komme og spille med sit band i aften, torsdag den 15. august.

Sådan skulle det desværre ikke blive.

På vej til Danmark er Kiefer Sutherland faldet og har slået et ribben så hårdt, at det er besværligt for ham at trække vejret.

I 00'erne hittede Kiefer Sutherland stort som agenten Jack Bauer i tv-serien "24". Foto: Ritzau Scanpix

Vil gøre comeback

Faldet skete på trapperne i den turbus, Sutherland og band er på turné i, og den amerikanske Hollywood-stjerne er ude af stand til at synge.

I en pressemeddelelse oplyser den 52-årige skuespiller og musiker, at han vil forsøge at komme tilbage til Danmark og optræde i september eller oktober måned.

- Det er en meget uheldig og ærgerlig situation, som Kiefer selv beklagede mange gange, da jeg snakkede med ham. Han var meget opsat på koncerten i aften og derfor arbejdes der på højtryk på at finde ny dato, siger direktør for Pavillonen, Jesper Jul, i en pressemeddelelse.

Billetter købt til i aften, vil være gældende til den nye dato, lyder det fra Pavillionen.

Kiefer Sutherland har sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Kiefer er søn af en anden kendt skuespiller, Donald Sutherland. Foto: Ritzau Scanpix

Fra Young Guns til von Trier

Kiefer Sutherlund har været et prominent navn i Hollywood siden 1980'erne, hvor han blandt andre var med i filmene "Stand By Me" og "Young Guns".

I 90'erne kunne man blandt mange andre film opleve Sutherland i "A Time to Kill" og som Athos i en udgave af "De tre musketerer".

I senere år har den amerikanske skuespiller medvirket i flere tv-serier, hvor mange formentlig vil kende ham som Jack Bauer i "24". Sutherland har for nylig gjort sig som den amerikanske præsident Tom Kirkman i Netflix-serien "Designated Survivor".

I 2011 medvirkede Kiefer Sutherland i Lars von Triers film anmelderroste film Melancolia.

- Han er et stort navn, og han har et flot og unikt CV på film. De evner kan han bruge i musikken. Han er super dygtig til at formidle, og det er rigtig interessant, sagde Jesper Jul til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i maj måned.

Kiefer Sutherland er født i London, men hans forældre, skuespillerne Shirley Douglas og Donald Sutherland, flyttede kort efter til Californien. Foto: Ritzau Scanpix