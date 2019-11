Kender du de sorte sygeplejersker? De hjælper dem, andre ikke kan

Blandt hvide og blå kitler finder man en sygeplejerske i sort. Hun hedder Signe Koba og er socialsygeplejerske.

Hendes opgave er at sikre, at socialt udsatte patienter - som hjemløse, stofmisbrugere og alkoholafhængige - kan gennemføre og tage imod behandling.

- Vi har jo viden om udsattes liv, subkulturer og rusmidler. Vi har viden om systemer. Vi er ekstremt gode til at få koordineret og sikret indsatser, for det har kæmpe betydning, siger Signe Koba.

Læs også Fotograf tog billede på dronningens bryllupsdag - nu bliver billedet genskabt

Det er en gruppe af patienter, der har en række problemer, fortæller hun.

- Patienterne er meget syge. De er komplekse. De er multisyge. De har rigtig mange forskellige problematikker. De reagerer simpelthen ikke som gennemsnitsbefolkningen. De har en anderledes adfærd. De kan være aparte, når de er stof- eller alkoholpåvirkede.

00:39 Med Signe Kobas erfaring som gadesygeplejerske, kan hun hjælpe udsatte patienter på en måde, som hendes kolleger ikke kan. Video: Troels Sørensen, TV SYD Luk video

Bindeled mellem patient og personale

Resten af personalet på Horsens Sygehus har ikke den uddannelsesmæssige baggrund, som Signe Koba har, og det kan nogle gange føre til konflikter mellem patient og personale.

- Rigtigt meget personale oplever at have konflikter med de her patienter. Patienten kan ikke nødvendigvis kode et kropssprog. Men sygeplejersken kan heller ikke kode den borger, den patient eller den pårørende, som hun står over for, fortæller Signe Koba.

Læs også Helt speciel ejendom nu på tvangsauktion: - Det niver i hjertet

Hjælper også efter endt behandling.

Efter behandlingen er lægerne og sygeplejerskerne klar til at pakke sammen og modtage den næste patient - men ikke Signe Koba.

Nu begynder en anden del af hendes arbejde, hvor hun skal sørge for, at patienten kommer godt fra hospitalet. Det betyder blandt andet, at hun ringer til opholdssteder, hvis misbrugeren eller den hjemløse har behov for et sted at være, og hun aftaler også den videre behandling hos det lokale misbrugscenter.

Læs også Troels Kløvedals hus er til salg

Med Signe Kobas erfaring som gadesygeplejerske kan hun hjælpe udsatte patienter på en måde, som hendes kolleger ikke kan. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Overlæge: Socialsygeplejersker har fjernet konflikter

Overlæge Ulf Grue Hørlyks oplevelse er, at han ser disse patienter mindre end tidligere. De indlægges færre gange, fordi de bliver behandlet færdigt. Samtidig har der også sænket sig en ro over akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens.

- Vi har langt lavere konfliktniveau i afdelingen. Fokus bliver at behandle det problem, patienterne har. Deres misbrug bliver et vilkår, som vi skal kunne klare behandlingen med alligevel, siger han og tilføjer, at han også selv føler sig mere tryg på arbejde.

- Fordi jeg har fået nogle redskaber til at imødegå disse mennesker, som tidligere kunne indeholde en del konfliktstof. Nu har vi ikke ret meget konflikt, fordi vi har en løsning, når socialsygeplejersken møder, fortæller Ulf Grue Hørlyk.

Læs også Rådyr på kirkegård skulle skydes: Nu har sagen fået lykkelig slutning

Det er blevet meget mere forudsigeligt for personalet i Horsens at arbejde med den gruppe patienter. Tidligere var det sådan, at når den slags patienter kom ind, var det med en forventning om, at det blev vanskeligt.

- Jeg følte mig latterligt inkompetent til at håndtere dem, og det bliver man ikke nogen særlig god læge af, siger han.