Keld danser smerterne væk

70-årige Keld Overgaard elsker at danse. Og en kronisk sygdom skal bestemt ikke stoppe ham.

Keld Overgaard lider af parkinson, og faktisk er dansen med til at lindre hans smerter.

- Hvis jeg ikke dyrker motion, kan jeg for eksempel få krampe i låret om natten, og min stemme bliver svagere og svagere, siger Keld Overgaard fra Grenaa til TV2 ØSTJYLLAND.

Keld Overgaard danser hver fredag sammen med andre med kroniske lidelser.

Når han danser, supplerer han gerne med at synge en sang. Det hjælper nemlig stemmen på vej.

Udover at lindre hans smerter, giver det ham også meget andet.

- Jeg bliver glad, når jeg danser, det skal jeg sige dig, siger Keld Overgaard, der desuden er formand for Parkinsonforeningen Djursland.

Keld Overgaard danser til dagligt alene, men hver fredag aften mødes han med andre parkinsonramte og personer med osteoporose i Pavillonen i Grenaa for at danse smerterne væk.

- Det er så dejligt og så sjovt. Det gør mig klar oppe i hovedet og det giver mig livsglæde. Det er fornøjeligt, siger Keld Overgaard.

05:47 VIDEO: Se hele indslaget her. Livet med en kronisk sygdom kan være hårdt, men hver fredag aften forsøger en stor gruppe af personer med knogleskørhed at glemme alvoren i sygdommen, og i stedet finde livglæden frem gennem dans. Luk video

Vigtig med motion

Alice Brask er formand for Osteoporoseforeningen Djursland, og lider også selv af sygdommen. Hun er ligesom Keld med til at danse hver fredag, fordi det er vigtigt at holde sig i gang.

- Det er vigtigt, at vi motionerer, får den rigtige mad og kalk med D-vitaminer, fordi knoglernes indmad smuldre, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Alice Brask lider selv af osteoporose.

Men det har også en anden effekt at danse med.

- Som osteoporosepatient skal man altid passe på ikke at falde. Men hvis man tænker for meget over det, så får man ikke øvet nok. Når musikken kommer på, kan man glemme den angst, og det er den, vi kæmper imod, siger Alice Brask.

Hver fredag aften mødes de sygdomsramte i Pavillonen i Grenaa og danser sammen med en instruktør særligt uddannet til formålet.