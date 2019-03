Kattegatcentret vinder stor pris - pingviner er stadig vigtige

Kattegatcentret har ikke just været et sted forbundet med positive nyheder den seneste tid, hvor en debat om et nyt pingvincenter er blevet diskuteret over alt i den økonomisk trængte Norddjurs Kommune.

Flere politikere vil bruge kommunale kroner på at restaurere og udvide Kattegatcentret, selvom kommunen skal spare 460 millioner kroner over de næste fire år, blandt andet ved at fyre pædagoger og sundhedspersonale.

Men nu kommer en god nyhed dumpende ned i Kattegatcentret fra vores svenske naboer.

Kattegatcentret er blevet kåret som nordens bedste akvarium af Sveriges største ferie-hjemmeside for børnefamilier, barnsemester.se.

- Vi er jo super glade. Det er en vanvittig vigtig kåring i vores verden, fordi det netop er brugerne, der laver vurderingen, siger Helle Hegelund, der er direktør i Kattegatcentret.

Det er svenske børnefamilier, der har nomineret Kattegatcentret og 13 andre akvarier fra hele Norden til prisen, og folk fra hele Norden har de seneste par uger stemt på deres favorit-akvarium.

Man skal lære noget

De ved ikke, hvad baggrunden er, for at de vinder den svenske pris, men de laver hvert år selv en tilfredsundersøgelse blandt deres besøgende. Den viser, at de besøgende synes, at de er gode til at fortælle om havet og dyrene.

- Helt generelt så vi lægger meget vægt på, at man lærer noget, når man kommer hos os - om havet og dyrene. Det er ikke kun et sted, hvor man bliver underholdt, men også et sted, som man lærer noget af. Formidlerne er biologer og dyrepassere, som kender meget til dyrene, siger Helle Hegelund.

Det er tredje gang, at de vinder konkurrencen, men det betyder ikke, at deres akvarium er godt nok, som det er, og ikke behøver at blive renoveret og udvidet.

Pingviner er lig med udvikling

De ønsker stadig at bygge et pingvincenter, et nyt skolelaboratorium og opgradere deres karantæneområde, hvor syge fisk kommer hen sammen med fisk, der skal avles.

I alt har de brug for 45 millioner kroner.

To fonde har sagt, at de vil betale 25 millioner kroner til centret, hvis Norddjurs Kommune betaler 20 millioner.

Det er allerede afgjort, at Grenaa Havn betaler 5 af de 20 millioner kroner, men hvor de sidste 15 millioner kroner skal komme fra, skal kommunalbestyrelsen beslutte på tirsdag den 19. marts.

Ifølge Helle Hegelund er pengene fra kommunekassen uendeligt vigtige for dem.

- Det handler rigtig meget om udviklingen af Kattegatcentret fremover, og de her planer vil betyde helt utroligt meget. Hvis vi ikke får finansieringen, skal vi til at gentænke, hvordan vi skal udvikle os, siger hun.

Pingviner deler vandene

19 ud af 26 byrådsmedlemmer i Norddjurs Kommune besluttede i slutningen af februar at gå videre med planerne om at give penge til en udvidelse af Kattegatcentret.

Én af dem, der er imod, er Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Han mener, at beslutningen kommer på et ubelejligt tidspunkt og peger blandt andet på, at man har skåret ned på velfærdsområdet.

- Man har fyret over 50 i hjemmeplejen. Det spiller ikke med kernevelfærden i kommunen, som er det, en kommune er til for, sagde han den 20. februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester Jan Petersen er enig i den dårlige timing, men mener samtidig, at det er nu, der skal handles.

- Timingen er elendig, men døren er åben nu. Ellers bliver den lukket. Det vil vi ikke udsætte vores borgere for. Vi ved selvfølgelig godt, at det gør ondt, sagde han.