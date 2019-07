Kattegatcentret fisker dagligt plastik op af havet

Hvert år ender 10 millioner tons plastik i verdenshavene, hvor det gør stor skade på både planter og dyr.

En ny udstilling på Kattegatcentret skal fokus på plastikproblematikken, men også de mange fordele, der er ved plastik.

To af dem, der i dag gik på opdagelse i den nye udstilling, var søskendeparret Thor og Hannah Lejsgaard Søndergaard. De er begge meget optaget af plastik i verdenshavene.

- Dyr dør jo af det, når de bliver kvalt i det plastik, der er i havet, siger 10-årige Hannah Lejsgaard Søndergaard fra Sejs til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: En ny udstilling i Kattegatcentret i Grenaa skal sætte fokus på plastik og problematikken ved, at meget af plastikken ender i havet.

Med de nye udstilling ’Plastik et materiale, der ændrede verden’ vil Kattegatcentret vise, at vi netop bliver nødt til at finde løsninger på vores plastikforurening.

- Det er et stort og alvorligt problem, og det er jo fuldstændig ufattelige mængder, der ender i verdenshavene, siger Karsten Bjerrum Nielsen, der er udstillings- og formidlingschef i Kattegatcentret til TV2 ØSTJYLLAND.

Fisker dagligt plastik op

For problematikken er til at få øje på, selv lige udenfor Kattegatcentrets trygge rammer. Kattegatcentret er nemlig nabo til Grenaa Havn. Personalet på Kattegatcentret må hver morgen bruge er tid og ressourcer på at fjerne plastik og affald fra havet, der er blæst eller skyllet ind fra havet i løbet af natten.

Man håber virkelig ikke, at det bliver ens verden, når man bliver stor. Hannah Lejsgaard Søndergaard, 10 år.

- Problemet med plastik er, at det ophobes i naturen, og det tager rigtig lang tid til at nedbryde. Det nedbrydes over tid til mindre og mindre fragmenter, så det til sidst bliver mikroplast. Og det ender i fødekæder, siger Karsten Bjerrum Nielsen.

Udstillingen er fyldt med billeder af de fatale konsekvenser plastik har rundt om i verden, og det har fået 10-årige Hannah Lejsgaard Søndergaard til at tænke over, hvad fremtiden med plastik bringer.

Hannah og Thor kunne på udstillingen se noget af det plastik, som typisk ender i havet.

- Man håber virkelig ikke, at det bliver ens verden, når man bliver stor, siger Hannah Lejsgaard Søndergaard.

Men udstillingen skal også vise, at der er mange fordele ved plastik, hvis vi finder ud af at bruge det rigtigt.

- Plastik er et fantastisk materiale, det har gjort rigtig meget for fødevaresikkerhed og betydet meget for sygehusvæsenet i forhold til at have sterile remedier, siger Karsten Bjerrum Nielsen.

Ifølge Karsten Bjerrum Nielsen er det store problem, hvordan vi håndterer plastik, efter vi har brugt det.

- Vi skal få sorteret og skaffes os af med det på en ordentlig måde, for ellers kan det risikere at havne i naturen, og det er ikke godt, siger han.