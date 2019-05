Der skal flere kvinder i Folketinget: Kvinder går op i andre ting end mænd

Halvdelen af den danske befolkning er kvinder, men i Folketingssalen er det kun 37 procent.

Kun 67 ud af Folketingets 179 medlemmer er kvinder, og det er et problem, mener seks af de kvinder, der stiller op.

Selvom de seks kvinder kommer fra forskellige partier, har de valgt at turnere rundt sammen for at sætte fokus på, at det er vigtigt, at flere kvinder bliver en del af landets lovgivende forsamling.

- Kvinder har andre syn på sagen og går op i andre ting, siger Katrine Robsøe, der stiller op for Radikale Venstre.

Andre sager på dagsordenen

Hun bakkes op af en af sine modstandere, Charlotte Green fra Det Konservative Folkeparti, der i flere år har siddet i byrådet i Favrskov Kommune.

Mænd kigger rigtig meget på økonomi. Kvinder kigger nok mere på, hvad det her økonomi betyder for beboerne på plejehjemmet. Charlotte Green (Kons.)

- Jeg har været i kommunalpolitik i mange år, og kvinder har bare nogle andre ting, de vil have på dagsordenen. Det lyder måske meget fjollet, men virkeligheden er det sådan, det er. Mænd kigger rigtig meget på økonomi. Kvinder kigger nok mere på, hvad betyder det her økonomi for beboerne på plejehjemmet, siger Charlotte Green.

Charlotte Green.

Hun fører lige nu valgkamp sammen med Katrine Robsøe (Rad.V.), Britt Bager (V), Mette Hjermind Dencker (DF), Iben Sønderup (S) og Kirsten Normann (SF).

For dem er det vigtigt, at kvinder bliver repræsenteret i Folketinget som de er i landet.

Kvoter er ikke fair

Hun mener dog ikke, at man skal lave kvoter for, hvor mange kvinder og mænd, der må komme i Folketinget.

- Så er det måske ikke de rigtige, der bliver valgt. Jeg synes, der skal være en sund og fair konkurrence, siger Charlotte Green.

Målet er dog 50 pct. kvinder og 50 pct. mænd.

Charlotte Green og Britt Bager. Det er Charlotte Greens mand, der er inde i bamsen.

Katrine Robsøe mener godt, at mænd kan repræsentere kvinder, men hun mener ikke, at det er det optimale.

- Vi synes det er et problem, fordi kvinder udgør 50 pct. af befolkningen. Vi siger ikke, at mænd ikke kan repræsentere kvinder, men vi synes, at man skal overveje, om kvinder ikke kunne fortjene ens kryds.

- Jeg ved jo, hvordan det er at være ung kvinde i Danmark. Det kan en mand på 42 år jo ikke vide, siger Katrine Robsøe.