Kathrine på 30 har fået lavet botox det seneste halvandet år: - Det gør mig naturligt smuk

Kathrine Berg skyder underkæben ud og presser øjenlågene på venstre øje hårdt sammen. Grimassen får et par folder i huden til at vise sig i øjenkrogen ud mod tindingen.

- Der er aktivitet i musklerne, siger hun og kaster et spændt blik over på sygeplejerske Helle Boisen, som sidder bag en computerskærm over for hende.

Læs også Kvinder strømmer til fertilitets-klinikker for at donere æg

De to befinder sig i sygeplejerskens samtalerum på privathospitalet AK Nygart i det centrale Aarhus.

30-årige Kathrine Berg er siden marts 2017 kommet på hospitalet med 3-4 måneders mellemrum for at få lavet kosmetiske indgreb.

30-årige Kathrine Berg har fået filler i læberne og botox i huden i panden og ved øjnene.

Hun har fået såkaldt filler i læberne, for at gøre dem mere fyldige og får jævnligt sprøjtet små mængder af giftstoffet botox ind i huden i panden og omkring øjnene for at have færre linjer.

Muskler lammes

Det er også derfor, Kathrine Berg er på privathospitalet i dag. Botoxen virker lammende på de muskler, den bliver sprøjtet ind i og det er derfor hospitalets anbefaling, at hun mellem behandlingerne genvinder evnen til bevæge de lammede ansigtsmuskler igen.

Læs også Forsker og jordemoder: Mor, elsk din krop

Sygeplejerske Helle Boisen betragter Kathrines grimasser og giver hende et nik.

- Tag du bare plads i stolen, Kathrine, så gør jeg klar til en behandling, siger hun.

Med et kæmpe smil klapper Kathrine i hænderne. Hun er godkendt til endnu en behandling med botox.

Kathrine har fået filler i læberne, botox i panden og i huden omkring øjnene.

Flere får botox

Kathrine Berg er langt fra alene om at få forbedret sit udseende på en plastikkirurgisk klinik. Der er en tendens til, at flere får lavet skønhedsoperationer og behandlinger, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Vi oplever en stigning i de helt unge mennesker, som kommer og er interesserede i at få lavet en form for kosmetisk behandling som for eksempel botox. Helle Boisen, AK Nygart i Aarhus

Antallet af brystforstørrende operationer er eksempelvis firedoblet fra 2008 til 2018, hvor omtrent 2400 kvinder fik lavet større bryster på privathospitaler i Danmark.

Den største gruppe af botox-kunder er mellem 30 til 60 år, fortæller de østjyske klinikker.

Men også når man ser på brugen af botox, er antallet af behandlinger stigende. I hvert fald på de fire botox-klinikker i Østjylland, som TV2 ØSTJYLLAND har spurgt og fået svar fra.

Læs også Træningscenter kun for kvinder: Her bliver man ikke begloet

Alle steder oplever de, at flere får behandlingerne med giftindsprøjtningerne og flere steder ser også en større spredning på alderen hos de mennesker, som efterspørger botox.

Mens den største gruppe af botox-kunder ifølge de østjyske klinikker er mellem 30 og 60 år, ser klinikkerne også kvinder i starten af tyverne og helt op til 86 år.

- Vi oplever en stigning i de helt unge mennesker, som kommer og er interesserede i at få lavet en form for kosmetisk behandling som for eksempel botox, fortæller sygeplejerske Helle Boisen, der er uddannet til at give botox-behandlinger ved privathospitalet AK Nygart i Aarhus.

- Hovedparten af dem som henvender sig om en botoxbehandling er dog fra midt i trediverne og opefter. De kommer typisk, fordi de er kede af, at de rynker sammen imellem brynene og måske har en linje eller to.

Siden 2017 er Kathrine Berg kommet på klinikken for at få botox.

Generelt oplever klinikken også flere behandlinger med botox.

Læbeforstørrelser er en klar trend. Vi bruger faktisk ret meget tid på at drosle folks ønsker lidt ned, fordi læbeforstørrelse ser tåbeligt ud, hvis det bliver for stort. Henrik Dyreby, plastikkirug.

Hos Plastikkirurgisk Klinik Aarhus oplever plastikkirurg Henrik Dyreby, at flere unge kvinder vil have mere fyldige læber.

- Læbeforstørrelser er en klar trend. Vi bruger faktisk ret meget tid på at drosle folks ønsker lidt ned, fordi læbeforstørrelse ser tåbeligt ud, hvis det bliver for stort, siger han.

Blandt kvinder under 30 år i Østjylland ser der også ud til at være stor interesse for at få ændret sit udseende til det bedre. 32 procent har ifølge en rundspørge foretaget af Epinion for TV2 ØSTJYLLAND overvejet af få gennemført et kosmetisk indgreb, mens fem procent har fået et kosmetisk indgreb gennemført.

Botox reducerer evnen til at musklerne kan trække sig sammen i netop de områder, det sprøjtes ind.

Svæver afsted

I følge Kathrine Berg er der ingen tvivl om, hvad botoxen gør for hende: Den gør hende smuk. Før hun kom på klinikken første gang var hun utilfreds med, hvordan hun så ud.

- Jeg var ikke tilfreds med mig selv, når jeg kiggede mig selv i spejlet. Der var nogle rynker og det var jeg ganske enkelt ikke tilfreds med, siger hun.

Kathrine Berg føler sig mere smuk efter, hun har fået botox.

Den følelse ændrede sig for hende allerede efter den første behandling, hvor hun fik sprøjtet mere fylde ind i læberne og botoxbehandlinger af pande- og øjnerynker.

- Jeg er stadig den samme indeni, men på det ydre er der er ingen tvivl: Man bliver smuk. Jeg svæver afsted, når jeg har fået de her behandlinger, fordi jeg er glad og har det godt med mig selv, smiler hun.

- Folk kommer hen og siger til mig, at jeg er smuk og at jeg ser yngre ud end jeg er. Hvem kan ikke lide at få de her komplimenter. Det kan jeg i hvert fald godt.

Naturligt smuk

Faktisk har behandlingerne betydet så meget for Kathrine Bergs opfattelse af sig selv, at hun ikke længere bruger make-up.

- Når jeg står op om morgenen, så tænder jeg musik og så danser jeg og gør mig stille og roligt færdig. Så går jeg ud til spejlet og så tager jeg ikke makeup på, for botox gør én naturligt smuk. Makeuppen gør én falsk. Jeg kan sagtens tage en rød læbestift på og dulle mig helt op. Så snakker vi om at være falsk. Det har jeg ikke et behov for, siger hun.

Botoxbehandlingerne er derfor heller ikke noget, Kathrine Berg har planer om at stoppe med:

- Så længe jeg kan gå og stå og er sund og rask, så skal jeg have botox og fillers, griner hun.

På YouTube kan du se serien 'Selvglad' om fire østjyske kvinder, der har det svært med deres kroppe. De forsøger i samarbejde med Katrine Gisiger at få bedre selvværd.

Se de første fem afsnit her:

Gramser på bikinipiger – SELVGLAD afsnit 1 – med Katrine Gisiger

Uventet besøg i saunaen – SELVGLAD afsnit 2 – med Katrine Gisiger

Kan jeg gå med kavalergang%3F – SELVGLAD afsnit 3 – med Katrine Gisiger

Mit barn må ikke arve mit selvværd – SELVGLAD afsnit 4 – med Katrine Gisiger