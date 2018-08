Basil og Kathrine finder narko: 50 år med toldhundene

I 50 år har toldhundene været med til at forhindre narko og andre ulovlige ting i at komme ind i Danmark. Det blev onsdag markeret I Aarhus, hvor 40 hunde - og hundefører - fra Toldstyrelsen markerede jubilæet med godbidder og reception.

Kathrine Andersen er tolder ved Toldstyrelsen og har hunden Basil, der er narko- og tobakshund. Sammen arbejder de primært på Aarhus Havn.

Læs også Betjente fik hund ud af glohed bil - nu får politiet pris

- Den hjælper mig meget, fordi vi lynhurtigt kan afsøge en stor mængde gods for narkotika eller tobak, siger Kathrine Andersen.

De førstehashhunde i Danmark Narko begynder at blive et problem i Danmark i 60'erne. Toldgrænsekorpset, som har tjenestehunde, får i 1968 tilladelse til forsøgsvis at optræne to af disse til at opspore hash. Forsøget går godt, og i 1969 bliver Toldgrænsekorpset nedlagt og personalet overført til Toldvæsenet.

Pensionen venter forude

Ud over Basil, der er otte og et halvt år gammel, har hun også unge Laser på seks måneder. Basil har nemlig udtjent sin værnepligt, og nu venter pensionen forude.

- Det bliver en hård dag. Han er min første hund, og nu skal Laser så lige så stille ind og overtage hans arbejde, siger Kathrine Andersen. Planen er, at Laser i løbet af efteråret skal bestå prøven og blive narkohund.

Kathrine Andersen med hundene Basil og Laser.

Ud over arbejdet på havnen i Aarhus leder Basil og Kathrine Andersen også efter tobak og narko i Aarhus Lufthavn i Tirstrup og på postcentraler.

Onsdag var de to Aarhus-hunde ikke alene. Næsten samtlige hunde fra det danske toldvæsen var med til at fejre, at Toldvæsnet har brugt hundenes snuder i 50 år – og der er sket meget i de år.

40 hunde og hundeførere fra Toldstyrelsen deltog i jubilæet, hvor også hundetjenester i Norge og Finland, Forsvaret, Politiets Hundeskole og tidligere hundefører var med.

- Da jeg kom til, var det jo narkohunde, man havde, og så var der lavet nogle få enkelte pengehunde. Siden er der kommet tobakshunde til, og der er kommet doping- og våbenhunde til. Så på den måde ved jeg ikke, om de er blevet mere effektive, men vi kan finde flere ting ved hjælp fra hundene, siger Kathrine Andersen.

Hunderacer i Toldstyrelsen Malinois

Labrador

FT Springer Spainel

FT cocker spaniel

Labradoodle

Hundene skal kunne mere og mere

Den udvikling er sket i takt med samfundets udvikling.

- Vi skal jo hele tiden holde øje med den trussel, der er mod Danmark, altså hvad det er, der kommer ind i landet, og hvad vi skal arbejde med med vores hunde, så vi kan lægge på hele tiden. Og det gør vi i tæt samarbejde med politiet, siger Bent Nielsen, der er hundeansvarlig i Toldstyrelsen.

Bent Nielsen forudser, at der fortsat vil være brug for hundene i mange år frem i tiden.

Og selvom der gennem årene er kommet meget teknologi til, som kan hjælpe med at spore og afslører kriminalitet, er der stadig brug for hundenes snuder de næste mange år.

- Der er bare noget, der ligger til højrebenet for en hund, og det kan alt det fine nye ikke, siger Bent Nilsen.

Læs også Ræv med skab bekymrer nær Aarhus: Ingen er forpligtet til at gøre noget