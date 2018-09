Kassettebånd skaber nostalgi og minder

Den gode gamle LP har efterhånden fået lidt af en renæssance. Men fortjener kassettebåndene den samme genoplivning? Ja, mener Den Gamle By, der har åbnet en udstilling med de gamle musikafspillere.

Og der er fordele ved at lytte til de gamle kassettebånd fremfor at høre musik på streamingstjenester online.

- I dag har du det bare i lommen. Du kan ikke rigtig forholde dig til det. Det er noget, du bare henter ned fra skyen. Her kan man se det, og man har måske ovenikøbet også en spilleliste, man har skrevet sirligt ned, siger Jan Jannesen, der er frivillig i Den Gamle By i Aarhus.

Ifølge museet har der været stor interesse for udstillingen.

- Der er nostalgi over det her. Når du engang bliver 50 år, så tænker du også tilbage til dengang, du var 20 år, og hvad du oplevede dengang. Når man hører et spole- eller kassettebånd fra den tid, så kommer der nogle minder op. Ikke kun af musikken, men også minder om de ting man oplevede dengang, siger Jan Jannesen.

Åh nej, båndsalat

Men det er ikke alt, der er smart ved den mere end 50 år gamle opfindelse.

- Ulemperne er, at det bliver slidt, kvaliteten er ikke så god, og derudover kan der opstå båndsalat, siger Jan Jannesen.

Båndsalat husker de fleste af os nok.

Ifølge fremtidsforsker Marianne Levinsen er netop det upraktiske og langsomme grunden til, at kassettebåndene i stigende grad vækker folks interesse.

- Vi har brug for noget, der er langsommere, mere nærværende og mere nu og her, som ikke bare kan deles og ses af millioner af mennesker. Vi har brug for begge dele, og vi har især brug for det her mere nærværende og fysiske. Og så er det altid sjovt at få noget nyt at nørde omkring, siger Marianne Levinsen fra Fremforsk.

Hun fortsætter:

- Når det hele bliver digitaliseret, bliver det også anonymiseret, og det bliver også fremmedgørende på mange måder og upersonligt. Det gør så, at vi har brug for at spille kassettebånd, lp’er eller spille spil.

Mere end 100 forskellige musikafspillere, båndoptagere og lignende er udstillet i Den Gamle By. Udstillingen kan ses i weekenderne. Sidste chance for at opleve det er næste weekend.

Og den konklusion kan båndentusiasten godt slutte sig til.

- Maskinerne er blevet mindre og mindre gennem tiden, og nu har man faktisk ingenting. Og når man så ser de gamle maskiner, bliver man meget nostalgisk, synes jeg. Det er fantastisk at have så mange maskiner samlet, så man kan se en udvikling, som man bare tager for givet i dag, siger Jan Jannesen.

Udstillingen i Den Gamle By slutter i weekenden.