Kasserede østjyske tomater bliver forvandlet til gourmet-ketchup

Kigger man ind i Peter Drejer Nielsens drivhus, så hænger der grønne, umodne tomater på stribe.

Men sådan har det ikke altid været. Hos Høbjerg Gartneri får de grønne tomater nemlig normalt ved denne årstid lov at gå til. Men det er der nu fundet en løsning på i samarbejde med Michelin-kokken Per Mandrup.

Drivhuset er godt fyldt op med grønne tomater.

Som noget helt nyt skal der nemlig laves gourmet-ketchup af de grønne tomater.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fundet den her løsning. At vi kan udnytte et produkt, som normalt går til spilde, forarbejde det og bruger det til noget, som kan sælges, siger Peter Drejer Nielsen, ejer af Høbjerg Gartneri, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et unikt produkt

Gartneriet har hvert år en overproduktion på mindst ét ton tomater. Det betyder, at der kan produceres meget gourmet-ketchup, og det giver rigtig god mening for gartneriet.

- Det kan i bedste fald betyde flere arbejdspladser og flere arbejdstider, og at vi udnytter vores sæson bedre. Og i og med at vi har dyrket tomaterne og de sidder der, så er det jo dumt ikke at udnytte dem, siger Peter Drejer Nielsen.

Tomaterne skal bruges til gourmet-ketchup i forskellige versioner. En opgave som har været spændende at udvikle for Per Mandrup. Ifølge ham bliver den helt unik.

- Det, som er interessant i den her ketchup, er, at vi faktisk går ind og arbejder med de grønne tomater. Prøver at finde ud af, hvordan vi kan få skilt nogle af de her bitter stoffer og ting ud af de grønne tomater. Og det kan vi faktisk ved at fryse dem, blende dem og så dræne den væske af, så ryger der rigtig meget af bitterstoffet af, siger han.

Slut med grønne tomater til svinene

Det er dog ikke alle, som synes lige godt om den nye opfindelse. Svinene – Steff, Houlberg, Gøll og Tulip plejer, at få de kasserede tomater, men det er slut nu.

-Nu skal de bare laves til ketchup fremover. Det er lidt synd for jer, lyder det fra Peter Drejer Nielsen imens han serverer en sidste omgang grønne tomater for grisene.

En sidste omgang tomater bliver serveret for grisene.

Det forventes, at den nye ketchup er på hylderne om et årstid.