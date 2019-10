Kasper fik smadret sine dæk på kommunal vej - men kommunen vil ikke dække skaderne

Den 20. februar i år kom Kasper Therkildsens kæreste kørende i deres bil på Højsletvej i Randers. En lastbil kom kørende imod hende, og da vejen ikke er særlig bred, valgte at hun at trække ud i rabatten.

Skaden skete ud for Højsletvej 45 i Randers. Foto: Google Maps

Derefter kom der et ordentligt smæld fra bilen, og hun kunne efterfølgende konstatere, at to hjul var punkteret, og begge fælge var smadret.

Billedet viser, hvordan et af hjulene så ud efter. Foto: Kasper Therkildsen/Privat

Det er ifølge Kasper Therkildsen hullet i asfalten, der er skyld i skaden. Der er flere centimenter fra vejen og ned til rabatten. Men kommunen vil ikke dække skaderne.

Bedøm selv. Er hullet en del af vejbanen eller rabatten. Foto: Kasper Therkildsen/Privat

Billedet viser afstand mellem rabat og asfalt. Foto: Kasper Therkildsen/Privat

Vejhjælp henter bilen, og de melder derefter skaden til forsikringen, som siger, at de vil tage sagen op med kommunen. Forsikringsselskabet har angiveligt en forventning om, at kommunen vil dække skaden.

Ikke pengene men princippet

I sidste uge fik parret så besked fra deres forsikringsselskab: Randers Kommune vil ikke dække skaderne, da de ikke mener, at hullet i vejen er en del af kørebanen og dermed ikke er til fare for bilister.

- Det er noget tamt. Vi er vant til at køre på den vej, og det er året rundt, der er de huller. Mange af dem ligger selvfølgelig lige i kanten af vejbanen, men vejen er så smal, at man ikke kan køre to forbi hinanden, siger Kasper Terkildsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Inger faldt i hul i vejen – og det kan give erstatning

Kasper Therkildsen og hans kæreste ender derfor med at skulle betale regningen på 5900 kroner selv, da de har en selvrisiko, der er højere end beløbet. Men det er ikke beløbet, der er problemet, siger han.

- Det er princippet. Vi betaler vejskatter, for at vejen skal være i orden. Jeg kunne bedre acceptere det, hvis det var ude i en rabatten, siger Kasper Therkildsen.

Læs også Koks med letbanebomme fik bilister til at udsætte sig selv for fare

Randers Kommune skriver i deres brev, at de mener, at hullet er i rabatten og dermed ikke er til fare for trafikken. Samtidig gør de bilejernes forsikringsselskab opmærksom på, at de to gange årligt laver tilsyn med vejen, og de har ikke haft nogle bemærkninger hverken i december 2018 eller maj 2019.

Flere i lignende situation

Kasper Therkildsen har efterfølgende skrevet et opslag på Facebook for at høre, om andre har oplevet noget lignende på strækningen, ogflere skriver, at de har oplevet noget lignende.

- Men problemet er, at mange ikke har dokumenteret det og taget billeder, siger Kasper Therkildsen.

De arbejder nu på at få andre bilister til at dokumentere deres skader efter at have kørt på vejen, og derefter vil de kontakte kommunen igen.

Læs også Grønne rebeller jubler: Plantekosten er havnet ved siden af kødet

Svært at få penge

TV2 ØSTJYLLAND har fremlagt sagen for FDM, der tænker, at det bliver svært at få pengene fra Randers Kommune.

- Det, at der et hul, er ikke et erstatningskrav. Det kan det være, hvis de har tilsidesat deres tilsynspligt, eller hvis de har vidst, at der var et hul og så ikke har reageret, og så skal man også kunne bevise, at skaden er sket ved hullet, siger Michael Ern Nielsen, der er jurist hos FDM.

Det er svært at få erstatning fra en kommune, men ikke umuligt Michael Ern Nielsen, jurist hos FDM.

- Det er svært at få erstatning fra en kommune, men ikke umuligt, tilføjer han.

Randers Kommune har ifølge deres brev til Kasper Therkildsens forsikringsselskab overholdt deres tilsynspligt, og de mener samtidig ikke, at hullet er en del af vejbanen.

Ifølge FDM kan det sidste argument være reelt nok.

- Hvis man endelige kom frem til, om der var et ansvar. Så skal man også se på, om de overhovedet skal reparere på det. Det kommer blandt andet an på størrelse og placering, siger Michael Ern Nielsen.

Læs også Stor bølge af biltyverier: Det kan du gøre for at sikre din bil

Han siger, at folk oftere får erstatning for skader, der er sket på privat vej, og hvis man vil øge sin chance hos en kommune, er det en god ide at anmelde et hul i vejen, så snart man ser det. Så kan det være, at det bliver repareret eller folk vil kunne få erstatning, hvis de kører i det og får skader på deres bil.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra Randers Kommune.