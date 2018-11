Kasper er på sit livs eventyr: - Det overgår mine vildeste drømme

tor. 25. okt. 8:50

Nina Gaunø Fredberg Hej Skipper,

Hvor langt er I kommet?

Kasper Jakob Haarup Hej Nina

Vi er kommet helt til Vigo, hvor vi ligger for anker i den dejligste ankerbugt. Og delfinerne kommer tit forbi og hilser på 😁

Det lyder helt fantastisk. Jeg er ikke så godt kendt på de kanter. Hvor ligger Vigo?

Vigo ligger i Spanien 😁 👍

Så blev jeg klogere. Nu har I snart sejlet i en måned. Har turen indtil videre levet op til dine forventninger?

Nej, den har overgået mine vildeste drømme og forestillinger… Det er langt federe, end jeg havde forestillet mig 😁

Hvordan kan det være? 😊

Det at vågne op i en båd sammen med nogle andre fantastiske mennesker og sejle i land for at opleve et nyt land og folkefærd er super fedt 😍 Elsker at møde nye kulturer.

Hvor er I henne på billederne?

De er taget på A Coruña, som er i Spanien :D Jeg er på billede nummer 3. 👍

Okay – man bliver lidt misundelig. Men syv personer på en båd – der kan ikke være plads til meget privatliv. Trænger I snart til noget alenetid?

Vi har ikke haft behov for alenetid endnu… Men ellers tager man jo bare alenetid, når man kommer i land. Så kan man nyde sig selv, som man lyster 😁

Okay, det ville jeg i hvert fald have behov for, hvis det var mig. Hvad spiser I egentlig på båden?

I går lå vi for anker, og så lavede jeg sammen med en af gasterne pizza på pizzastenen på grillen 😁 Ellers gør vi meget ud af maden 😁

Så I lever ikke bare af fisk og tangsalat? 😄

Slet ikke 😁

Og der er stadigvæk penge i sparegrisen? Er det ikke dyrt at være afsted?

Der er meget få penge i sparegrisen :D Men heldigvis er det gratis at ligge for anker, og så lever vi billigt.

Men du har kun været afsted omkring en måned. Hvordan klarer du dig de næste 3-4 år så?

Når vi først kommer væk fra storbyerne og andre fordyrende ting, så bliver ens leveomkostninger meget små. Andre langturssejlere kan leve for 100.000 kroner i 3-4 år.

Så turen fortsætter stadig efter planen? Der er ikke noget, som I savner herhjemme?

Du kan tro turen fortsætter 😁

Den anden dag, da jeg snakkede med min søster, kunne jeg se, at hendes søn var begyndt at snakke noget mere, og at følge med i de smås udvikling savner jeg da, men ellers er der ikke rigtig noget, som vi savner.

Okay. Og apropos børn. Hvad med halloween – det er jo noget, som har fyldt en del herhjemme – er det noget, som I fejrer på båden?

Det er ikke rigtig noget, som vi fejrer på båden… Men hver dag på båden bliver betragtet som weekend 😁 Så vi hygger meget.

Lyder ikke værst. Har I slet ikke haft nogen udfordringer undervejs?

tir. 30. okt. 20:48

Kasper Jakob Haarup Jov - vi har haft mange problemer, men det glemmer man med det samme, når man kommer i land og oplever nogle fantastiske ting.

Nina Gaunø Fredberg Hvad har I oplevet af udfordringer, og hvordan er I kommet igennem dem?

Vi har haft problemer med motoren, der ikke vil starte på vej mod havn i meget strøm. Så jeg måtte hurtigt ned i motorrummet og finde ud af det…. Og så har vi haft problemer med vores navigationsudstyr, men det var der en af gasterne, som fik løst. Så tog båden vand ind på et tidspunkt. Og sådanne problemer tror jeg altid der vil være, når man sejler.. Man kan vælge at være sur på problemerne, eller man kan være glad, fordi man bliver klogere på det, som er gået i stykker 😁

Hvad har du lært af det indtil videre så?

Jeg er fx blevet meget klogere på batterier.. Og det er noget, som man skal bruge meget mere af i fremtiden 😁

tir. 6. nov. 12:52

Nina Gaunø Fredberg Du er jo på vej til at blive en erfaren sejler, lyder det til. Hvad med dig og dine kæreste Maria – er der plads til at være kærester på båden?

Kasper Jakob Haarup Hehe jeg vil sige ja, hvor Maria vil sige nej.. 😁 Men vi får det hele til at lykkes. 😁 👍

i dag 9:17

Nina Gaunø Fredberg Hvad har den største oplevelse på turen været indtil videre?

Kasper Jakob Haarup Hehe, det er et svært spørgsmål, da der er mange gode oplevelser… Men jeg vil nok sige sammenholdet ombord. Det er helt fantastisk, men jeg går også meget op i sammenholdet. 👍 😁 Og så flinke og hjælpsomme folk er, når vi kommer i land 😁

Okay – men hvad er den største oplevelse du har haft, de steder I har besøgt? 😄

At være på nattevagt over Biscayen, og så få selskab af delfiner med morild omkring 😁😍😍😍😍 Biscayen er et stykke mellem Frankrig og Spanien, morild er nogle små lysglimt i vandet, der kan fremkomme om natten.

Det lyder eksotisk. Hvorfor var det så fantastisk? Og oplever man mange ting som det?

Det var fantastisk, fordi man kunne mærke, hvor lille man er i denne verden, og hvor fantastisk naturen kan være.. Jeg tror, der kommer mange flere af disse fantastiske naturoplevelser 😁