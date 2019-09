Karna har betalt til boligforening i 30 år til ingen verdens nytte: - Jeg bliver ensom

84-årige Karna Staal fra Lystrup har i næsten tredive år haft en klar plan for sin alderdom.

I alle de år har hun indbetalt til sin boligforening, Boligforeningen Århus Omegn, så når tiden var inde, skulle hun stå først i køen til en lejlighed midt inde i Lystrup.

Men et langt liv på arbejdsmarkedet og 30 års medlemskab af en boligforening er ingen garanti for at få en lejlighed, der hvor man gerne vil bo.

Jeg blev forskrækket, da jeg hørte det. Jeg kommer til at dø uden for centrum. Der kan jeg ikke trives. Karna Staal, Lystrup

- Jeg blev forskrækket, da jeg hørte det. Jeg kommer til at dø uden for centrum. Der kan jeg ikke trives. Jeg er et meget aktivt menneske, og jeg har altid været meget sammen med mennesker, siger Karna Staal til TV2 ØSTJYLLAND.

Karna Staal vil nemlig gerne bo i boligerne i Elstedhøj, som ligger midt i Lystrup, når hun ikke længere kan bo i sit hus, men disse boliger er blevet lukket for pensionister.

I stedet tilbyder boligforeningen, at ældre kan flytte ind i boliger i Majsmarken eller Engelstoft, der ligger i udkanten af Lystrup.

”Jeg kommer til at være ensom”

Karna Staal bor lige nu i sit hus i hjertet af Lystrup, hvor mange af byens aktiviteter for ældre foregår. Her kan hun blandt andet handle, gå til læge, frisør og dyrke idræt.

Hun frygter derfor for den dag, hvor hun ikke længere kan bo i sit eget hus, og vil være tvunget til at flytte væk fra centrum.

- Bussen ligger langt væk, det er op ad bakke, og jeg går dårligt, så jeg kan for eksempel ikke have mine indkøbsposer med. Jeg kommer til at være ensom, og Aarhus Kommune snakker hele tiden om at forebygge ensomhed, så lad da de ældre blive i byen, siger Karna Staal til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil minimere antallet af arbejdsløse

Grunden til at Elstedhøj nu er lukket for pensionister, er, at Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune i 2018 indgik en aftale om tildelingen af boliger.

Aftalen indebærer, at der gives fortrin til ansøgere, der er i arbejde eller under videregående uddannelse. Hvis der ikke er ansøgere, der opfylder disse fortrin, vil lejemålet blive tilbudt ansøgere uden fortrin.

- Baggrunden for aftalen er, at der er en høj andel af beboerne i Elstedhøj, der er uden for arbejdsmarkedet og ikke er under videregående uddannelse, siger Leif Jensen, der er direktør ved Boligforeningen Århus Omegn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Boligforeningen Århus Omegn tilbyder pensionister at flytte ind i boliger i Majsmarken eller Engelstoft, der ligger i udkanten af Lystrup.

IfølgeLeif Jensen får boligforeningen mange ansøgere til Elstedhøj og mange er enten i arbejde eller under uddannelse. Det betyder, at de sjældent udlejer boliger i Elstedhøj til personer, der ikke opfylder fortrinene.

- Det skal dog anføres, at boligforeningen har mange andre lejemål i Lystrup, der ikke er omfattet af aftalen. Her vil det være noget nemmere for Karna at få tildelt en bolig, siger Leif Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har i dag, mandag, ikke været muligt at få en kommentar fra Aarhus Kommune om reglerne for tildeling af en almen bolig.

