Opråb efter valg: Politikerne skal rydde op efter sig selv!

'Vi har lige haft et valg med stort fokus på klima og miljø. Tror politikerne, at vi er dumme eller hva’?'

Sådan lyder det i facebookopslag af Karen Westberg, der blev godt og grundig fortørnet, da hun mandag gik tur i Aarhus.

Læs også Dukke hængt foran butik med politisk budskab - nu efterforsker politiet sagen

Karen West er vred over, at de politiske partier ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv i kølvandet på et klimavalg.

I forbindelse med sin gåtur fandt hun en masse af de strips, der har været brugt til at hænge valgplakater op, på Skovvangsvej i Aarhus Nord.

Karen Westberg fremviser her nogle af de strips, hun fandt i forbindelse med en gåtur i Aarhus.

Karen Westberg rammer tilsyneladende et ømt punkt, for hendes opslag på facebook er blevet 1300 gange.

- Jeg er glad for, at folk deler de samme bekymringer, som jeg har. Der er mange, der har irriteret sig over det, og det er tankeløst at tro, at ting bare forsvinder, siger Karen Westberg til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi bliver nødt til at rydde op efter os, og det gør politikerne i særdeleshed, fordi de har lovet at kæmpe for et bedre klima og en bedre miljøpolitik.

Læs også Rådmand efter hærværk: Alle uanset seksualitet, køn og etnicitet skal kunne færdes trygt

Karen Westberg arbejder til daglig som customer service agent A.P. Møller - Mærsk og er derudover engangeret i Stop Madspild.

Parti giver frivillige skylden

Det kræver ikke stærke briller at få øje på de såkaldte strips i Aarhus, hvor de ikke mindst er synlige i lygtepæle.

Formand for Venstre i Aarhus, Susanne Green, kan godt forstå, at folk kan blive frustrerede over at finde strips i bybilledet - i særdeleshed efter en valgkamp, der handlede om bæredygtighed.

- Selvfølgelig. Det giver god mening. Det er blandt andet også derfor, at vi bliver ved med at indskærpe, at de frivillige skal fjerne strips og huske at rydde op, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Se listen: Disse østjyske politikere blev valgt ind

Den manglede oprydning er en problematik, der har været oppe ved tidligere valg. Selvom Venstre efter sigende gør sig umage, kan der i Aarhus netop nu være strips, der har været brugt til at holde Venstre-plakater oppe.

- Det er frivillige, vi har med at gøre, og nogle gange kan det gå lidt stærkt, så jeg kan ikke være sikker på, at der ikke også ligger nogle af vores strips derude, siger Susanne Green.

En lygtepæl fuld af strips i Aarhus Nord.

Ingen socialdemokratiske strips

Den plakatansvarlige for Socialdemokratiet i Aarhus, Hans Sig, afviser, at Socialdemokratiets strips er blandt de mange i bybilledet i Aarhus.

- Det er det ikke. Vores har vi samlet op i sække, og de kommer til genbrug. Det er et utrolig godt plastmateriale, de er lavet af, og derfor synes vi, det er vigtigt, at de bliver genbrugt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er styr på de socialdemokratiske strips, lyder det fra socialdemokraternes Hans Sig.

Ifølge Hans Sig har Socialdemokratiet i Aarhus indsamlet flere tusinde strips i den forgangne uge. De frivillige er blevet grundigt instrueret i oprydningens kunst.

- Vi siger rigtig højt, at vi ikke vil have, at borgerne kan se, at vi har været der. Vi vil sikre os, at alle strips kommer ned, og hvis nogle af dem falder ned i græsset, skal de samles op og tages med, så vi ikke er til gene for andre.

Læs også Valgplakaterne hænger der stadig – snart koster de